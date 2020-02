Abbi Murphy défend sa position sur le salon

Le matelot de pont Abbi Murphy de ci-dessous Deck a été mis dans une position inconfortable lors de la réunion.

Murphy n’est apparue dans la série que pour quelques épisodes mais n’a jamais semblé avoir de problèmes avec ses collègues. Elle a eu une relation facile avec le reste de l’équipe de pont mais est partie quand elle s’est fiancée. Cependant, Murphy semble avoir eu une expérience entièrement différente de celle des autres femmes sur le bateau.

Abbi Murphy, Tanner Sterback | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

Alors que le ragoût Simone Mashile ne semblait pas entrer en conflit avec aucun des hommes (sauf le matelot de pont Tanner Sterback), Murphy a été mise sur la sellette pour savoir comment elle pouvait s’entendre avec l’équipe de pont. Lorsque le matelot de pont Rhylee Gerber est arrivé pour prendre la place de Murphy, l’ambiance sur le bateau s’est assombrie avec un clivage de division entre les hommes et les femmes.

Murphy dit qu’elle n’a pas été irrespectueuse par les hommes

L’animatrice Andy Cohen a interrogé Murphy sur son expérience avec l’équipe de deck cette saison. Murphy a partagé qu’elle n’avait aucun problème. “Honnêtement, ils me respectaient, j’ai vu des choses plus tard cette saison que je n’avais jamais vécues”, a expliqué Murphy. La comédienne Leslie Jones a publié le clip sur Twitter et a fustigé l’affirmation de Murphy selon laquelle les hommes la respectaient.

Murphy a répondu: «Si la fille avec laquelle ils voulaient que j’agisse (sur le plan de la personnalité) est quelqu’un qui peut prendre une blague, la rendre, se moquer d’elle TOUT LE TEMPS, prendre la critique avec respect, faire des suggestions avec respect. Ensuite, je suis heureux d’être cette fille qui élève les femmes de mon cul. “

Elle a ajouté plus tard: “En fin de compte, je me fiche de ce que le public va penser. Je ne parle pas mal des filles et je n’ai pas de problèmes avec elles, j’ai aussi travaillé directement avec les gars et j’avais les miens Pas mon endroit pour commenter leur expérience et ils ont fait un excellent travail pour se défendre. “

Elle est également en désaccord sur le fait de ne pas s’affirmer

Murphy a ensuite été accusée d’être trop soumise à ses collègues et de ne pas se défendre. Mais elle n’est pas d’accord. «Je viens de regarder les retrouvailles et quand les filles ont dit que je n’étais pas sûre de moi, ma vraie réponse a été:« Je dois être en désaccord avec vous parce que j’ai donné aux gars beaucoup plus de s ** t qu’ils ne m’en ont donné », puis tous les gars ont ri et ont hoché la tête. en accord. Je ne sais pas pourquoi un récit différent a été placé là-bas », a-t-elle tweeté le lendemain de la diffusion des retrouvailles.

Elle a ajouté: «Parce que, honnêtement, la réponse qui a été ajoutée n’a littéralement aucun sens. Ou peut-être parce qu’il aurait prouvé qu’une femme peut donner des avis aux hommes et exprimer des opinions, tout en ayant de bonnes relations avec les destinataires de ces informations. “

Mais Murphy a convenu qu’elle ne pouvait parler que de sa propre expérience et non de ce qui s’était passé après son départ. «Je ne peux pas parler de ce qu’ils ont vécu et de ce qu’ils en ont ressenti. Mais je pense que l’idée présentée ici est que toute femme qui s’entend avec les hommes, ou qui aime les hommes, est quelqu’un de faible, ou contre l’égalité pour les femmes. Ce qui n’est en fait pas le cas. ” Mais elle a ajouté: “Ouais, qui sait ce qui se serait passé si je restais tout le temps qu’on ne sait jamais”, a-t-elle répondu à une question de téléspectateur sur Twitter.