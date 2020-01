Abby Huntsman quitte «The View» sur un environnement de travail «toxique», ABC l’a traitée comme «S ** t»

Abby Huntsman dit au revoir à The View. Huntsman a récemment confirmé sa sortie du populaire talk-show de jour et devrait accompagner son père, Jon Huntsman Jr., sur la piste de la campagne dans l’Utah. Mais soutenir la candidature de son père au poste de gouverneur n’est pas la vraie raison pour laquelle elle quitte The View. Des sources internes disent que Huntsman a démissionné en raison d’un environnement de travail «toxique» lié à la façon dont ABC traite tout le monde dans l’émission.

«The View» Abby Huntsman | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Abby Huntsman annonce son départ

Plus tôt cette semaine, Huntsman a déclaré à ses fans qu’il quittait The

Voir afin de soutenir son père, qui se présente actuellement comme gouverneur

de l’Utah. Bien que Huntsman ait une bonne excuse pour quitter la série, un intérieur

la source affirme qu’il y a une autre raison pour laquelle elle quitte son poste.

“C’est un environnement malsain – juste la façon dont les choses

sont gérées pendant les émissions et comment les gens se traitent », a déclaré une source

partagé. “C’est intense. Abby a fait un problème [to executives] à propos de

environnement global. Elle a ressenti pendant un moment que les choses devaient changer. “

Selon Page Six, l’initié a ajouté que le réseau traitait Huntsman comme «s ** t». Bien que Huntsman n’ait pas eu peur de parler, elle n’est pas la seule co-animatrice à avoir contesté l’environnement sur le plateau.

Whoopi Goldberg s’est également plaint de ce qui se passait

hors caméra, bien que la réponse des producteurs ne soit pas claire. Les choses ont même atteint un

point où Huntsman a qualifié l’ensemble de «toxique».

Malgré les plaintes, ABC aurait refusé de faire quoi que ce soit

à propos de ça. Le réseau n’a pas commenté les rumeurs entourant le Huntsman’s

quitter, mais il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront dans les prochaines semaines.

Dans la décision de Huntsman de quitter ‘The View’

Des sources affirment que Huntsman a décidé de quitter la série le mois dernier.

Elle a cependant attendu la nouvelle année pour annoncer son départ, qui a pris

la plupart de ses co-stars par surprise.

Huntsman a parlé avec tous ses co-hôtes et s’est assuré qu’ils

entendu parler de son départ de première main. Elle a ensuite officiellement publié un mémo

confirmant qu’elle ne fera plus partie du spectacle.

«Après de longues délibérations pendant les vacances, j’ai décidé

de quitter le spectacle pour me consacrer à plein temps à soutenir mon père et son

campagne pour le gouverneur de l’Utah », lit-on dans sa note.

Le changement de casting intervient au milieu des informations selon lesquelles les hôtes ont eu du mal à traiter avec Meghan McCain. Même si Huntsman était un allié de McCain dans la série, elle a même commencé à se lasser de ses ébats.

L’initié n’a pas dit si le comportement de McCain avait quelque chose à voir

avec le départ de Huntsman, mais cela a probablement été un facteur dans sa décision de

laisser.

Abby Huntsman et Meghan McCain se font la tête

Pendant la majeure partie de son temps sur The View, Huntsman et McCain

Nous sommes bons amis. Mais ils ont récemment connu une chute après Huntsman

a continué à parler de ses enfants dans l’émission.

McCain a été très ouverte sur ses difficultés à avoir des enfants.

L’été dernier, par exemple, McCain a écrit un article pour le New York

Fois sur la fausse couche tragique qu’elle a subie.

Des sources affirment que McCain a demandé en privé à Huntsman d’arrêter de parler

à propos de ses enfants, le jugeant insensible. Quand Huntsman a refusé,

McCain a affronté ses coulisses. Les autres hôtes ont eu vent du combat,

ce qui ne fait que mettre plus de pression sur leur amitié.

“Abby en avait marre d’être réprimandée par Meghan pour

“, a déclaré une source. “Elle a finalement décidé qu’elle n’avait pas besoin

ce travail et ça n’en valait pas la peine. “

Bien qu’ils aient eu leurs différences, McCain et Huntsman

aurait réparé son départ. McCain a également donné un Huntsman

crier sur les réseaux sociaux après sa sortie, lui souhaitant «rien que le

mieux sur son prochain chapitre. “

McCain est-il le vrai problème sur «The View»?

À la lumière de la sortie brutale de Huntsman, les fans ont spéculé

que McCain est la raison pour laquelle les choses seraient si toxiques sur le plateau. Avant

à l’annonce de Huntsman, des sources ont révélé que tous les hôtes de l’émission

ignoraient McCain à cause de la façon dont elle traitait les invités.

McCain a abouté à peu près tous les hôtes du

spectacle. Elle a même eu une petite dispute avec Huntsman lors d’un récent épisode, malgré

les deux représentant des points de vue conservateurs.

ABC n’a rien dit sur le comportement de McCain sur le tournage de The View. Le réseau n’a pas non plus annoncé de plans pour remplacer Huntsman, bien qu’il y ait beaucoup de candidats prêts à se présenter.

Reste à savoir si le spectacle amènera un autre

conservateur ou aller dans une direction complètement différente.

Si les rumeurs sur McCain sont vraies, il est possible qu’Abby Huntsman

ne sera pas le seul à quitter The View.