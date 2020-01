Abby Huntsman rompt le silence sur les rumeurs de feu de Meghan McCain avant de quitter le spectacle

Abby Huntsman a quitté The View avec fracas. Au début de la semaine, la co-animatrice conservatrice a annoncé qu’elle quittait le talk-show. La nouvelle de son départ est survenue après de nombreux rapports affirmant qu’elle se querellait avec Meghan McCain. Lors de sa toute dernière journée sur le panel, Huntsman a fait un geste audacieux et a abordé les rumeurs.

Abby Huntsman | Heidi Gutman / ABC via .

“Les gens deviennent fous avec des rumeurs sur cette émission et cette semaine n’a pas fait exception”, a déclaré Huntsman lors de ses adieux, “Je veux juste être aussi clair que possible, cela a été un rêve devenu réalité, cela a été un incroyable travail, j’aime tout le monde à cette table. “

Les rapports suggèrent que Huntsman et McCain ont eu des retombées au cours du dernier mois. Un autre a déclaré que le natif de l’Utah avait soulevé des questions sur l’environnement de travail toxique.

“Vous voyez les hauts et les bas de toute notre vie, Meghan a été … vous avez vu ce qu’elle a traversé dans sa vie … vous les vivez avec nous. Ce n’est pas facile pour tout le monde de venir ici et d’être si ouvert et honnête et de parler des sujets les plus difficiles de la journée. J’ai tellement de respect pour tout le monde à cette table et pour tout le monde à ce salon », a-t-elle ajouté.

Joy Behar a plaisanté en disant: “vous pouvez toujours changer d’avis.”

«Je veux juste être aussi clair que le jour, avec tout ce qui a été écrit sur cet endroit. Je pars tellement reconnaissant pour tous les nouveaux amis que j’ai ici, pour les amis que j’avais avant et que j’ai toujours et pour l’opportunité parce que cet endroit a changé ma vie pour le mieux », a conclu Huntsman.

Adieu de Whoopi Goldberg à Abby Huntsman

La veille, Whoopi Goldberg portait un toast au temps de Huntsman sur The View. Vendredi, la modératrice de l’émission est désactivée lorsque Huntsman devait animer sa dernière émission.

“Je voulais m’assurer de pouvoir porter un petit toast à notre table”, a déclaré Goldberg avec du champagne à la main. «Je veux vous dire que ce fut un honneur et un plaisir d’être assis à côté de vous et quoi que vous fassiez ensuite, voyager, traiter avec les enfants – j’ai hâte de voir les enfants quand ils seront un peu plus âgés – et prendre soin de ton père… Ça va être vraiment intéressant et nous allons regarder. Nous garderons un œil sur vous. “

“Merci d’être mon ange gardien ici, vous l’avez été”, répondit Huntsman.

Pourquoi Abby Huntsman a-t-elle démissionné?

Huntsman a lâché la bombe lors de l’émission de lundi en annonçant aux téléspectateurs qu’elle démissionnait.

“Après beaucoup de délibérations pendant les vacances, j’ai décidé de quitter la série pour me consacrer à plein temps à soutenir mon père et sa campagne pour le gouverneur de l’Utah”, a déclaré Huntsman.

Huntsman est très proche de sa famille et a sauté sur l’idée d’aider les efforts politiques de son père.

“La famille a toujours été ma priorité numéro un, et c’est là que je dois me concentrer en ce moment”, a-t-elle déclaré à People dans un communiqué. «Nous sommes incroyablement proches et sommes là pour nous soutenir et nous entraider lorsque cela est important. Ce n’est pas souvent qu’une campagne politique implique une personne que vous aimez et en laquelle vous croyez, mais c’est l’une d’elles. »

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.