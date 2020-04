ABC établit un nouveau spécial avec Christina Aguilera, Josh Gad & More

The Disney Family Singalong: ABC définit une nouvelle spéciale avec Christina Aguilera, Josh Gad et plus

ABC a officiellement annoncé son nouvel événement musical télévisé intitulé La famille Disney Singalong qui mettra en vedette une gamme de célébrités qui comprend la gagnante d’un Grammy Christina Aguilera, CongeléJosh Gad et MoanaC’est Auli’i Cravalho. Organisée par Ryan Seacrest, la spéciale d’une heure devrait être présentée le jeudi 16 avril à 20 h 00 HE.

Jeudi prochain, rejoignez-moi et vos amis à Disney pour une nuit magique de karaoké!

Soyez notre invité en chantant des classiques de Frozen, Beauty and the Beast, Little Mermaid, High School Musical, et plus encore.

Tout commence à 8p ET sur @ABCNetwork! #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/TOu0JV4f4i

– Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 10 avril 2020

La famille Disney Singalong proposera des performances à distance de célébrités et de leurs familles alors qu’elles interpréteront leurs chansons Disney préférées dans le confort de leur foyer. L’émission comprendra également un personnage animé qui guidera le public à chanter à travers les paroles à l’écran. Il est prévu de couvrir des chansons emblématiques de classiques de Disney comme La belle et la Bête, La petite Sirène, et le Histoire de jouet aux dernières chansons à succès de Moana, Congelé, et High School Musical.

“S’il y a quelque chose que nous avons tous appris au cours des dernières semaines, c’est pour chérir chaque instant et l’importance de la connexion, que ce soit par le rire, les histoires ou la musique. Nous espérons que nous pourrons aider à créer de nouveaux moments inoubliables dans la maison de chacun d’une manière que seule la magie de Disney peut faire. » Le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré dans un communiqué (via Deadline).

La composition des célébrités est composée des aluns Disney Christina Aguilera (Mulan), Josh Gad (Congelé, La belle et la Bête), Auli’i Cravalho (Moana), Kristin Chenoweth (Fée Clochette) et Luke Evans (La belle et la Bête). Il mettra également en vedette Michael Bublé, Jordan Fisher, Little Big Town, Kenny Ortega, Donny Osmond, Thomas Rhett, Amber Riley, John Stamos, Erin Andrews et Bobby Bones.

La famille Disney Singalong diffusera également des messages d’intérêt public parsemés d’étoiles afin de sensibiliser le réseau et les ressources de Feeding America aux personnes confrontées à la faim en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.