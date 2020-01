ABC News suspend Matt Gutman pour le rapport de décès erroné de Kobe Bryant Daughters

Lorsque TMZ a annoncé que Kobe Bryant avait péri dans un accident d’hélicoptère, les médias se sont précipités pour obtenir plus d’informations. Premièrement, les nouvelles incroyables ont incité les publications à confirmer que Bryant était effectivement décédé. Après cela, les médias sociaux se sont illuminés de la désinformation rapportée par votre voisin à côté des principaux médias. Nous apprendrions tous plus tard que Bryant est décédé, mais les informations sur les autres personnes impliquées prendraient un peu plus de temps à confirmer.

Ethan Miller / Personnel / .

Au cours de ces quelques heures avant que le monde ne connaisse tous les autres qui ont perdu la vie dans l’accident, y compris la fille de Bryant, Gianna Maria-Onore Bryant, âgée de 13 ans, les journalistes de la télévision partageaient des informations non fondées qu’ils avaient recueillies auprès des réseaux sociaux. médias. Le correspondant d’ABC News, Matt Gutman, a partagé à l’antenne que Bryant est décédé aux côtés de ses quatre filles, un rapport qui a choqué la victime. Bien sûr, nous savons maintenant que ce n’est pas vrai, et à cause de son erreur, Gutman a été suspendu par ABC News.

“La communication exacte des faits est la pierre angulaire de notre journalisme”, aurait déclaré un porte-parole d’ABC News dans un communiqué à CNN. “Comme il l’a reconnu dimanche, le rapport initial de Matt Gutman n’était pas exact et n’a pas respecté nos normes éditoriales.” Mercredi 29 janvier, Gutman a présenté ses excuses publiques. “Nous voulons que les gens rendent des comptes. Et je me tiens pour responsable d’une terrible erreur, que je regrette profondément”, a déclaré Gutman. “Je tiens à m’excuser personnellement auprès de la famille Bryant pour cette perte déchirante et toute angoisse supplémentaire causée par mon rapport.”

Le journaliste primé fait partie de la famille ABC News depuis 2008 et a été chargé de couvrir certains des incidents les plus controversés et les plus poignants du pays. Gutman n’est pas le seul journaliste à avoir été sanctionné pour des commentaires impliquant Kobe Bryant depuis la mort de l’icône du basket-ball; La journaliste du Washington Post, Felicia Sonmez, a été suspendue après avoir tweeté au sujet du scandale du viol de Kobe Bryant à la suite de sa mort.

