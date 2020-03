Academy of Country Music Awards 2020 reportée – Coronavirus

La 55e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards a été officiellement reportée en raison de l’épidémie de coronavirus en cours. La cérémonie de Las Vegas, qui devait initialement être diffusée sur CBS le 5 avril, sera reportée à septembre.

Un communiqué de l’académie déclare que “la santé et la sécurité de nos artistes, de l’industrie des fans, du personnel et des partenaires est notre priorité numéro un.”

La nouvelle date, l’heure et le lieu de la cérémonie doivent tous être déterminés.

“Les ACM Awards sont un événement phare pour notre industrie de la musique country, et l’Academy of Country Music et Dick Clark Productions se sont donné beaucoup de mal pour trouver une solution sûre pour que le spectacle continue afin que nous puissions honorer notre communauté d’artistes”, Damon Whiteside, PDG de l’Academy of Country Music, a déclaré via une déclaration. «Cette décision a impliqué de nombreux partenaires, intervenants et l’industrie avec lesquels nous avons eu des conversations constantes au cours des derniers jours au fur et à mesure que la situation évoluait. Nous sommes impatients d’identifier une date future que nous pourrons célébrer avec notre communauté de pays en toute sécurité. »

La diffusion en avril dernier des Academy of Country Music Awards a attiré près de 10 millions de téléspectateurs au total, avec une cote de démonstration de 1,6 pour CBS, en baisse de 10 et 24% par rapport à l’année précédente, tout en dominant ce dimanche soir dans les deux mesures. Parmi les principales récompenses télévisées au cours des 12 derniers mois, en audience totale, les ACMA n’ont suivi que les Oscars, les Golden Globes et les CMA Awards, tout en retirant les Emmys, Tonys et American Music Awards.

Ce report est l’un des nombreux changements télévisés en cours en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. De même, plus de 90 spectacles ont retardé la production ou tout arrêté ensemble.