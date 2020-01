Accepter la période de transition pour les ducs

Accepte la période de transition de Queen pour Dukes | Instagram

La Reine Elizabeth II a annoncé lundi qu’elle et la famille royale soutiennent le désir de créer une nouvelle vie pour le prince Enrique et Meghan Markle, et pour cela, ils se sont mis d’accord sur une “période de transition” au cours de laquelle le couple partagerait son temps entre le Canada et la Grande-Bretagne, a rapporté le Washington Post.

Bien que nous aurions préféré qu’ils continuent à être des membres de la famille royale qui travaillent à plein temps, nous respectons et comprenons leur désir de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie précieuse de ma famille “, a déclaré la reine dans une lettre.

L’annonce du souverain et chef de file de la Maison Windsor, 93 ans, est venu après une réunion à son domaine royal à Sandringham, à laquelle ont assisté le prince Enrique, Guillermo et Carlos. Se croit que Meghan, qui est situé au Canada, a participé par téléphone.

La Reine Il a reconnu que son petit-fils et son épouse voulaient se séparer des fonds publics et a averti qu’il y avait encore du travail à faire sur les “questions complexes à régler par la famille”, mais il a dit qu’il espère prendre le les décisions Tard dans les prochains jours.

La famille royale a été prise par surprise lorsque le Prince Henry et Meghan annoncé par Instagram Ils voulaient se retirer de la royauté et voulaient partager leur temps entre la Grande-Bretagne et l’Amérique du Nord.

Une déclaration commune entre Prince William et Enrique Il a également été rendu public lundi, dans lequel ils ont rejeté les informations offensantes et potentiellement nuisibles selon lesquelles l’intimidation de Guillermo avait poussé Enrique et Meghan.

Malgré les dénégations claires, une fausse histoire a été publiée aujourd’hui dans un journal au Royaume-Uni qui spécule sur les relations entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge.

Pour les frères et sœurs qui se soucient tant des problèmes liés à la santé mentale, l’utilisation d’un langage inflammatoire de cette manière est offensante et potentiellement nocive “, indique le communiqué.

