Accord avec John Boyega sur Netflix pour les films non anglophones – / Film

Maintenant qu’il a fini avec Star Wars, John Boyega utilise son influence pour lancer de nouveaux projets. L’acteur vient de signer un accord avec Netflix par le biais de sa société de production, UpperRoom Productions, pour développer des films en langue non anglaise, en se concentrant sur les pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est. Le service de streaming affirme que tout cela fait partie d’un plan visant à renforcer son investissement dans la narration africaine avec des projets développés dans les pays africains.

UpperRoom Productions de John Boyega s’associe à Netflix pour «développer des projets de films basés sur des histoires, des acteurs, des personnages, une équipe, des propriétés littéraires, la mythologie, des scénarios et / ou d’autres éléments dans ou autour des pays africains, en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est». Boyega, récemment vu dans Star Wars: The Rise of Skywalker, devrait ensuite apparaître dans Chase Palmer’s Naked Singularity. Il a également tourné pour le film Netflix Rebel Ridge, du réalisateur Jeremy Saulnier. Boyega était auparavant à bord du thriller sud-africain God Is Good en tant que producteur exécutif et supervisera également la bande originale du film.

“Je suis ravi de m’associer à Netflix pour développer une liste de longs métrages non anglophones axés sur des histoires africaines et mon équipe et je suis ravi de développer du matériel original”, a déclaré Boyega. «Nous sommes fiers de développer cette branche de notre entreprise avec une entreprise qui partage notre vision.» Boyega a créé UpperRoom en 2016 dans le cadre de son rôle de producteur sur Pacific Rim Uprising.

Netflix veut augmenter son contenu basé sur la création africaine, après avoir récemment annoncé la production de sa première série scriptée originale en provenance du Nigéria, le projet Akin Omotoso encore entêté. Ils ont également annoncé d’autres originaux africains, Blood & Water et Mama K’s Team 4, qui feront leur première dans le courant de cette année et rejoindront le premier Africa Original de Netflix, Queen Sono, sorti le 28 février.

“L’Afrique a une histoire riche en narration et pour Netflix, ce partenariat avec John et UpperRoom offre une opportunité de poursuivre nos investissements sur le continent tout en apportant des histoires africaines uniques à nos membres en Afrique et dans le monde”, a déclaré David Kosse, Vice Président d’International Film chez Netflix.

Articles sympas du Web: