Accord LEGO universel confirmé pour cinq ans

Après l’annonce en décembre dernier qu’Universal Pictures conclurait un accord pour les droits exclusifs de faire des films basés sur la marque LEGO âgée de 70 ans après que Warner Bros ait laissé ses droits de film sur la propriété du jouet expirer, Deadline annonce que Universal est officiellement terminé un accord exclusif de cinq ans avec le groupe LEGO pour le développement, la production et la distribution en salles de films.

“Le système LEGO en jeu donne aux gens la possibilité de construire des mondes et de créer des histoires qu’ils portent à chaque étape de leur vie”, a déclaré la présidente de Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley. «S’associer à une marque aussi emblématique qui reste pertinente et en constante évolution permet la créativité dans la narration. Nous sommes ravis de commencer à construire le prochain chapitre des films LEGO avec Jill et l’équipe LEGO alors qu’ils continuent d’inspirer la curiosité et l’innovation. “

Les films LEGO originaux qui restent dans la bibliothèque Warner Bros. ont rapporté 1,1 milliard de dollars dans le monde. Le point de vente note qu’Universal espère polliniser les idées avec ses propres titres en tant que blocs de construction pour une résurgence des prochains films LEGO, tels que parc jurassique, Les monstres de films classiques d’Universal, et plus encore.

«L’engagement d’Universal dans la narration unique de voix diverses fait du Studio le partenaire idéal alors que le Groupe LEGO entre dans cette nouvelle phase de la réalisation de films», a ajouté Jill Wilfert, responsable du divertissement du groupe LEGO. “Donna et toute l’équipe Universal apportent un sentiment d’émerveillement et d’imagination que nous partageons, et nous avons hâte de concrétiser notre vision commune.”

Wilfert du groupe LEGO servira de producteur sur tous les projets LEGO développés et publiés par Universal. Dan Lin de Rideback, qui a produit tous les films LEGO précédents, et Jonathan Eirich produiront aux côtés de Wilfert sur le prochain film inspiré de LEGO.