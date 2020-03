Ace Hood reste “confiant” sur son single “Mr. Hood”

Originaire de Floride, Ace Hood vous fait savoir qu’il est plein de confiance sur son dernier single vantard. Le rappeur de 31 ans a déposé “Confident” tôt vendredi 13 mars matin avec un clip qui l’accompagne, pour la plupart, ne le présente que lorsqu’il crache ses barreaux à la caméra. Le mois dernier, Ace a fait le noeud avec sa désormais épouse Shelah Marie, alors il a certainement beaucoup de confiance.

Le rappeur a laissé des indices sur son prochain projet, M. Hood, mais pour l’instant, il n’a dit aux fans que l’album était “en route”. Si “Confiant” est un avant-goût de ce à quoi s’attendre, Ace Hood prépare quelque chose de spécial. Il a partagé que M. Hood fera surface en 2020, donc nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées. En attendant, regardez la vidéo de “Confident” et dites-nous ce que vous pensez du dernier effort de M. Hood.

Paroles Quotable

Ils disent que ce garçon a l’air pieux

Vous pouvez ressentir l’énergie peu importe qui vous êtes

Tu te tiens en ma présence

Je dis la vérité dans mes cours

Je reste fidèle à l’essence

.