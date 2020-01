Achetez la série complète «The Office» sur iTunes pour seulement 30 $ – .

Michael Schur, l’un des diffuseurs de télévision les plus réussis de la dernière décennie, discutait récemment avec The Daily Beast dans le cadre d’une interview en podcast qui, à un moment donné, est venue à la notion d’un éventuel redémarrage de The Office.

Schur, si vous ne le saviez pas, a travaillé comme écrivain et acteur (dépeignant le cousin maussade de Dwight Schrute) pour la comédie bien-aimée NBC qui a duré neuf saisons. Et tandis que l’idée d’un redémarrage refait surface de temps en temps, Schur a déclaré que cela dépendra en grande partie de la bénédiction du créateur Greg Daniels. Mais voici le problème – le fait que Schur se soit vu poser la question reflète le fait que le fandom autour de la série est toujours aussi fort, comme en témoigne également le fait que deux stars (les meilleures amies réelles Angela Kinsey et Jenna Fischer) récemment a lancé un podcast appelé Office Ladies dans lequel ils reviennent chaque épisode et partagent des histoires à leur sujet. En parlant de revoir la série, les abonnés de Netflix n’ont que jusqu’à la fin de cette année pour le faire, alors que la série sort du streamer et rejoint le nouveau service Peacock de NBC en 2021.

Cependant, grâce à une fantastique vente iTunes, vous pouvez vous procurer la série complète (Saison 1-9) dès maintenant auprès d’Apple pour seulement 29,99 $.

C’est une forte baisse par rapport au prix régulier d’environ 70 $. Si vous préférez les supports physiques, Amazon propose également dès maintenant une vente sur la version DVD complète de la série. Il est actuellement de 49,99 $, contre 79,98 $.

L’achat de séries complètes que vous aimez peut sembler une dépense importante ou même rare à l’ère du streaming, mais cela en vaut la peine ici et là pour votre série préférée alors que le monde du streaming continue de se diviser et de se balkaniser en un million de factions différentes . Que vous optiez pour une version numérique ou DVD d’une série comme The Office, vous n’aurez pas au moins à vous demander quel sera son sort ultime – quelque chose que les fans doivent de plus en plus gérer au fur et à mesure que les émissions se déplacent et se déroulent. un streamer et sur un autre.

Source de l’image: NBC

