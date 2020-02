«Achetez-moi un revolver» et «l’infanticide» des idées et de la liberté

La peur est pour ainsi dire l’une des principales émotions des hommes. Il nous tient en alerte et nous aide à survivre au cas où nous sentirions que notre vie est en danger. Il est latent, il ne reste silencieux que si nous en avons besoin, et rarement, il n’est plus présent comme une forme instinctive inhérente de l’homme, mais comme partie de la vie quotidienne ou de la réalité d’une personne.

Au Mexique, du fait de la violence générée par l’insécurité et les groupes criminels associés au trafic de drogue, de nombreuses personnes font de la peur une forme de survie mais aussi une réalité quotidienne. Et dans ces situations, personne n’est sauvé: les hommes, les femmes et les enfants, tout autant, sont conscients de l’énorme possibilité de devenir des victimes qui résultent d’un manque de justice et de nombreuses réponses. Nous l’avons dit plusieurs fois. Le Mexique est un pays fondé sur la violence, un nombre alarmant de personnes disparues, de meurtres, de fémicides, de violations des droits de l’homme, de massacres et de crimes d’État.

À travers les médias, nous présentons le les différentes réalités des communautés qui vivent directement, les effets de la violence et de l’insécurité; cependant, comme s’il s’agissait d’une fiction, les histoires qui sont derrière ou qui ne sont pas connues sont souvent pires et nous ne parvenons pas à distinguer ou même à comprendre la gravité de l’affaire et le fait qu’au Mexique, en l’état, ils nous tuent et réduisent les possibilités d’un avenir.

Voilà de quoi parle la bande Achetez-moi un revolver par Julio Hernández Cordón. Son film, qui a été présenté avec grand succès à l’édition 2018 de Cannes, nous présente les différentes réalités d’un même pays, mais en accordant une attention particulière à la disparition des femmes et à la fin de l’innocence des enfants dans certaines entités. Ainsi, il nous offre également un panorama très spécifique des conséquences de la présence du trafic de drogue et de son immersion totale dans la vie des gens.

Achetez-moi un revolver avec Huck, une fille de moins de 10 ans qui vit avec son père dans un camping-car devant un terrain de baseball. Il est chargé de garder le terrain propre et prêt pour que les trafiquants de drogue de la région y jouent et y boivent. Et maman? Disparu, le même que la fille aînée. Pour que Huck ne court pas avec le même sort, son père tu l’as vue enfant, tu lui as coupé les cheveux, tu l’as forcée à porter un casque et un masque et elle est enchaînée à l’intérieur de sa maison, qui ne s’approche pas d’une maison.

Le père de Huck est un «esclave» du groupe criminel qui est payé avec de la drogue pour garder sa dépendance. Il n’est pas parti parce qu’il croit qu’en quelque sorte, il retrouvera sa femme et sa fille et pourra débarrasser Huck du même sort. Mais les attentes face à la réalité d’un avenir intimidant sont différentes. Tourné à Sonora, l’un des États qui a subi le plus de dégâts, le panorama sur le désert et la météo, a aidé le réalisateur à lui donner un sentiment de désolation et désespoir pour les deux personnages principaux qui ne peuvent échapper à aucun environnement. Quant aux personnages circonstanciels, il y a un groupe d’enfants «perdus» qui vivent pour se venger du mauvais et, incidemment, cherchez le bras d’Angel, qui a été amputé par “rat” …

Achetez-moi un revolver C’est un film désagréable qui dès les premières scènes et paroles de Huck, vous anticipe sur un voyage de désespoir qui laisse le public pour le moins dégoûté. Le film a un récit subtil, en particulier avec des plans fermés à des moments clés qui Ils poussent le spectateur à vouloir deviner l’avenir des personnages sans savoir qu’il n’existe pas vraiment.

Dans certaines revues internationales sur la bande, ils la décrivent comme un monde dystopique dans lequel plusieurs mondes imaginaires et d’enfants connus dans la culture populaire convergent comme celui de Peter Pan, ceux de Mark Twain et même Mad Max; cependant, et sans perdre de vue qu’il s’agit d’un film “basé sur des faits réels”, achetez-moi un revolverMalheureusement, c’est beaucoup plus loin d’être dystopique et de présenter une image négative de ces histoires.. La raison? C’est une réalité, et pour cela, il n’y a pas d’échappatoire.

Mais si vous êtes en vie, c’est parce que vous avez de la chance, dit Huck …