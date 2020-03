Acorn TV offre un essai gratuit prolongé aux nouveaux abonnés

Alors que les téléspectateurs du monde entier se sont mis à rechercher d’autres formes de divertissement pour pratiquer la distanciation sociale, le service de streaming Acorn TV, qui propose une programmation britannique pour le public américain, offre aux nouveaux abonnés un essai gratuit prolongé!

Disponible dès maintenant, tous les nouveaux abonnés qui s’inscriront sur le site officiel et utiliseront le code d’offre FREE30 recevront un essai gratuit prolongé de 30 jours, qui n’était auparavant qu’une semaine, permettant aux téléspectateurs de profiter de la programmation de plus en plus ardoise de mystères, drames et comédies du Royaume-Uni et d’autres pays.

Un exemple de liste de la programmation présentée sur le service comprend:

Mystères du meurtre britannique: Midsomer Mysteries, Blood, Queens of Mystery, Agatha Raisin, Manhunt, London Kills, Vera, Deadwater Fell (avec David Tennant et Cush Jumbo – première le 6 avril)

Drames criminels: Aucune infraction, Ligne de conduite, Garder la foi, Lieu d’exécution, Démantelé, Eau profonde, Accusé

Drames britanniques: Doc Martin, Après Henry, les hommes se comportent mal, élevés par des loups, des détecteurs, Mount Pleasant, le Good Karma Hospital

Essentiels australiens: A Place to Call Home, My Life Is Murder, The Heart Guy, Jack Irish, Mystery Road, Miss Fisher’s Murder Mysteries

Drames canadiens à voir absolument: Slings & Arrows, Murdoch Mysteries

Thrillers en langues étrangères: Rebecka Martinsson, Oldenheim Twelve, Truth Will Out, Hidden, L’Accident, Balthazar, Sisters, Back Home

Favoris gourmands: Delicious, Lords and Ladles, Whites, Hairy Bikers’s Pubs That Built Britain, Scotch! The Story of Whisky, Pie in the Sky, Victoria Wood’s A Nice Cup of Tea

L’annonce de l’essai gratuit prolongé intervient le même jour qu’Universal Pictures annonçant qu’elle distribuera récemment en salles L’homme invisible et La chasse, ainsi que l’adaptation de Jane Austen Emma., sur les plateformes numériques plus tard cette semaine. Le studio a également annoncé que la prochaine suite animée Trolls World Tour fera ses débuts dans les salles et sur les plateformes numériques le même jour.