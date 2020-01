Acteurs qui ont presque joué différents rôles télévisés sur «Grey», «NCIS», Plus

Quelque part, il existe un univers alternatif où Rob Lowe a pratiqué la médecine non pas sur Code Black, mais en tant que McDreamy de Grey’s Anatomy. Où Katie Holmes a joué Orange Is the New Black’s Piper Chapman. Et où Game of Thrones «Iwan Rheon a failli jouer à Game of Thrones»… Jon Snow?!

Le paysage télévisuel est jonché d’histoires presque casting – les nombreux cas dans lesquels un rôle majeur sur petit écran a été presque rempli par quelqu’un d’autre. Si certains d’entre eux se sont concrétisés, nous aurions pu voir Lisa Edelstein de House se glisser dans Manolo Blahniks de Carrie Bradshaw, ou Chris Pratt de Parks and Recreation arborant une étiquette de nom Buy More.

Dans certains cas, les acteurs n’ont pas décroché les rôles principaux pour lesquels ils avaient initialement auditionné, mais ils sont apparus comme d’autres personnages dans ces mêmes spectacles. Ce fut le cas pour Jensen Ackles de Smallville, Anna Hopkins d’Arrow et Colin Donnell de The Affair, pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans la galerie de photos ci-jointe, nous avons rassemblé plus de 20 histoires presque coulées d’émissions de télévision passées et présentes, qui nous ont toutes amenées à nous demander comment ces séries se dérouleraient avec différentes stars. (Remarque: Bien sûr, nous n’avons pas inclus tous les cas d’un acteur manquant un certain rôle, mais simplement une sélection qui nous a semblé particulièrement amusante ou curieuse. Admettez-le: vous voulez savoir à quoi ressemblerait True Blood avec Benedict Cumberbatch comme Bill, non?)

