Activités amusantes liées à la télévision à faire à la maison pendant la mise en quarantaine des coronavirus

Vous avez maintenant, espérons-le, été confiné en toute sécurité à votre domicile pendant des semaines, donc vous avez peut-être enfin éliminé l’arriéré des émissions assis sur votre DVR. Ou peut-être que vous êtes juste fatigué de regarder la télévision. (Halet! Dites-le pas!) Ou peut-être cherchez-vous une nouvelle façon de passer quelques heures avec vos proches. TVLine a la solution à votre énigme de quarantaine: une sélection de petits jeux liés à l’écran, des puzzles, des livres à colorier et plus d’activités pour vous aider à passer le temps tout en restant à l’intérieur.

Nos choix incluent des ensembles pour construire votre propre Central Perk et King’s Landing, qui devraient vous occuper pendant des heures, voire des jours. Nous avons également trouvé quelque chose pour les fanatiques de cuisine / boulangers qui fera d’eux la personne préférée de Dean Winchester. Et bien sûr, colorier à l’intérieur des lignes n’est plus seulement pour les enfants, avec des livres de coloriage pour adultes mettant en vedette les gros hommes d’Outlander et This Is Us.

De plus, nous avons sélectionné à la main quelques rebondissements télévisés sur des jeux classiques comme Clue, Monopoly et Jenga. Vous pouvez également enfin diriger l’émission en tant que chef de votre propre réseau, grâce à un jeu de société unique en son genre.

Faites défiler la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) pour voir nos activités de quarantaine liées à la télévision, puis appuyez sur les commentaires pour ajouter vos idées.

