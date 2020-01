Actor L’acteur de “ Friends ” décède à 51 ans

Stan kirsch

Stan Kirsch, connu pour jouer “Ethan”, qui tombe amoureux de “Monica Geller”, a été retrouvé sans vie à la maison.

L’acteur Stan Kirsch, connu pour avoir joué Richie Ryan dans Highlander and Friends, est décédé à l’âge de 51 ans.

La famille a annoncé que Kirsch est décédé le 11 janvier, sans préciser les causes du décès.

«Nous serons fermés pendant les deux prochaines semaines pendant que nous traitons et pleurons. Il était très cher et nous sommes tous dévastés. Merci pour votre compréhension et votre respect de notre vie privée en cette période incroyablement difficile », a déclaré la famille dans le communiqué.

Selon tmz.com, le coroner du comté de Los Angeles a confirmé que l’acteur s’était suicidé et avait été retrouvé mort par sa femme Kristyn Green à la maison.

L’acteur est reconnu pour l’une de ses performances dans Friends, dans laquelle il incarne “Ethan”, qui tombe amoureux de “Monica Geller” et révèle ensuite qu’il était mineur.