Actor Lorenzo Brino, acteur de 7th Heaven, décède dans un accident à 21 ans

Lorenzo Brino

L’acteur, qui a travaillé sur la série de 1996 à 2007, a joué l’un des quadruplés de la célèbre série télévisée.

Lorenzo Brino, célèbre pour être l’un des quadruplés de la série télévisée Warner Bros. “7th Heaven”, est décédé à l’âge de 21 ans dans un accident de voiture en Californie.

L’acteur est décédé le lundi 9 mars, mais ce n’est que dans la matinée d’aujourd’hui que son identité a été révélée.

Lorenzo Brino voyageait dans sa voiture, une Toyota Camry 2016, à San Bernardino, en Californie, et vers 03h00, il a perdu le contrôle du véhicule et s’est écrasé dans un poteau, mourant instantanément, selon tmz.com.

Brino est apparu avec seulement quelques mois dans la série dramatique et comique “ 7th Heaven ”, où il a joué l’un des quadruplés qui faisaient partie des sept enfants d’Eric et Annie Camden, avec Stephen Collins et Catherine Hicks.

Il faisait partie de la série télévisée de la troisième à la onzième saison (1996 – 2007).