Adam Driver lance le retour 2020; Halsey en tant qu'invité musical

Avec Eddie MurphyRetour triomphant dans les livres pour l'édition de Noël 2019 de Saturday Night Live, dire que le prochain hôte qui s'approche de la plaque a un acte difficile à suivre serait un euphémisme majeur. Heureusement, Adam Driver (Histoire de mariage, Guerres des étoiles franchise) aura un peu de temps pour se préparer, avec NBC annonce via Twitter que l'acteur débutera le retour de la série en 2020 avec son épisode du 25 janvier.

Accompagné d'un invité musical Halsey, Driver fait sa troisième apparition d'hébergement pour fléchir ses côtelettes comiques tout en faisant la promotion La montée de Skywalker (TRoS). Sûr de dire que nous pouvons nous attendre à une Guerres des étoilesou segment lié à deux. Dans une prédiction pas si audacieuse, Driver est probablement bombardé par SNL membres du casting sur le film. Il est difficile d'imaginer son Guerres des étoiles costar Daisy Ridley ne pas faire de camée.

Apparitions «SNL» mémorables

Le conducteur a fait son SNL débuts en janvier 2016 après son Guerres des étoiles débuts en 2015 le réveil de la force. L'un des croquis les plus mémorables était le SNLépisode de NBC's Undercover Boss. Driver a repris son rôle de Kylo Ren du film déguisé en "Matt le technicien radar". "Matt" obtient plus que ce qu'il négocie: découvrir ce que ses serviteurs du Premier Ordre pensent de leur patron à Starkiller Base.

Une autre esquisse mémorable est venue du deuxième passage d'hébergement de Driver dans un épisode de septembre 2018. Il a joué Abraham H. Parnassus, un codeur baron du pétrole aussi décrépit et impitoyable que M. Burns de Les Simpsons. Décrivant son travail tout en tourmentant son fils Mardochée (Pete Davidson), Abraham décrit sa vie dans le pétrole et a parlé d'un rival unique.

Dirigé par J. J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker étoiles aussi Carrie Fisher, Oscar Isaac, John Boyega, Mark Hamill, Billy Dee Williams, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran, Richard E. Grant, Domhnall Gleeson, et Ian McDiarmid.