Adam Levine s’excuse pour Maroon 5 pour avoir quitté la scène

Adam Levine, leader de Maroon 5, s’est excusé auprès du public qui a assisté au concert de jeudi soir au Festival de Viña del Mar, au Chili. Le célèbre a été mis en évidence dans un enregistrement dans lequel il critique la fête musicale.

Il s’agit d’une émission télévisée, pas d’un concert, le californien se fait entendre à côté du groupe sur la scène de l’amphithéâtre de la Quinta Vergara.

Puis, à partir de leurs réseaux sociaux, l’interprète a reconnu l’importance de la scène et a expliqué les raisons pour lesquelles la performance du groupe était médiocre.

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de nous avoir reçus, c’était un honneur. Deuxièmement, je veux expliquer ce qui s’est passé la nuit dernière parce qu’ils le méritent. Faire partie d’un groupe signifie donner de nombreux concerts.

Je suis très passionné par les concerts et j’essaie toujours de faire de mon mieux et que le groupe fasse de son mieux pour vous. Je prends cela très au sérieux, et pour être honnête avec vous, il y a eu des choses qui m’ont choqué hier soir et je me suis emporté, ce qui a eu un impact sur ma présentation, quelque chose qui n’est pas professionnel et je m’en excuse, a partagé Levine.

Le chanteur a déclaré que, dans l’intention de faire de son mieux pour son public, il y avait détails techniques cela l’a empêché de donner un spectacle comme d’habitude.

J’aime bien écouter et j’aime bien me sentir et me sentir bien. Si je n’écoute pas bien, je me bats beaucoup avec ça, ce qui n’est pas juste pour vous.

Levine a ajouté qu’il aime beaucoup visiter l’Amérique latine, car il aime l’affection du public.

Hier soir, ce n’était pas notre meilleure présentation et tout ce que je peux dire, c’est: je suis vraiment désolé. Ce soir, nous nous présentons à Santiago et nous ne pouvons que vous dire que nous voulons faire le meilleur spectacle de la tournée, a conclu le leader du groupe.

