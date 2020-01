Adam McKay emmène la série télévisée Terre inhabitable sur HBO Max / Film

Adam McKay a reçu de nombreux éloges pour sa série HBO Succession, et bientôt il livrera un autre projet à HBO Max dans le cadre de son contrat de télévision global de cinq ans avec la chaîne câblée et le nouveau service de streaming de Warner Media qui sera lancé plus tard cette année.

Hier, lors de la présentation de la HBO Max Television Critics Association, il a été annoncé qu’Adam McKay allait s’adapter David Wallace-Wells » livre à succès mondial et article du New York Magazine La Terre inhabitable dans une série d’anthologie pour le service de streaming. La série racontera «des histoires fictives autonomes couvrant un large éventail de genres et de futurs possibles qui pourraient résulter du réchauffement rapide de notre planète.» C’est une façon de montrer aux gens à quel point le changement climatique peut être terrifiant si nous le laissons sortir de contrôle.

Nommé l’un des meilleurs livres de 2019 par The New Yorker, The New York Times Book Review, Time, NPR, The Economist et plus, voici le synopsis officiel de The Uninhabitable Earth:

C’est pire, bien pire que vous ne le pensez. Si votre inquiétude face au réchauffement climatique est dominée par les craintes d’une élévation du niveau de la mer, vous effleurez à peine la surface des terreurs possibles: pénuries alimentaires, urgences de réfugiés, guerres climatiques et dévastation économique.

«Livre marquant l’époque» (The Guardian) et «Silent Spring de cette génération» (The Washington Post), The Uninhabitable Earth est à la fois un récit de voyage du futur proche et une méditation sur la façon dont ce futur ressemblera à ceux qui le vivent – les façons dont le réchauffement promet de transformer la politique mondiale, le sens de la technologie et de la nature dans le monde moderne, la durabilité du capitalisme et la trajectoire du progrès humain.

La Terre inhabitable est également un appel passionné à l’action. Car, tout comme le monde a été amené au bord de la catastrophe en l’espace d’une vie, la responsabilité de l’éviter appartient désormais à une seule génération – celle d’aujourd’hui.

Adam McKay produira la série avec Kevin Messick via leur bannière de production Hyperobject Industries, et il écrira et réalisera également le premier épisode de la série. McKay a déclaré dans un communiqué officiel:

“Je m’efforce de faire avancer ce spectacle. Je suis très heureux que HBO Max soit intervenu et ait pris l’engagement. Il n’y a évidemment aucun sujet aussi vaste et intimidant. “

Bien que McKay ait commencé sa carrière dans la comédie, en écrivant au Saturday Night Live et en réalisant des films comme Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Step Brothers et The Other Guys, plus récemment, il s’est concentré sur des drames avec un côté satirique qui mettent en évidence les principaux problèmes de notre société. , l’économie et le gouvernement. Le Big Short et Vice ont reçu de nombreuses récompenses, et sa série Succession a également reçu un certain nombre de distinctions. Compte tenu de l’urgence de la question du changement climatique, il n’est pas surprenant que La Terre inhabitable soit un projet passionnant pour McKay.

Sinon, le plan consiste à ce que plusieurs réalisateurs et scénaristes participent à la série d’anthologies et abordent leurs propres histoires, presque comme une Twilight Zone sur le changement climatique. La série est également exécutive produite par Paul Lee (Dickinson) et Mark Roybal (No Country for Old Men) par le biais de son entreprise wiip, et David Kaplan (Il suit) et Andrea Roa (Il vient la nuit) à Animal Kingdom.

