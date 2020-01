Adam Sandler et Netflix produiront plus de films ensemble

Peut-être que tout le monde n’aime pas l’humour des films dans lesquels Adam Sandler joue (qui écrit et dirige parfois) mais nous devons accepter qu’il nous a donné quelques cassettes que tout le monde a ri, ne soyez pas fait. Ces dernières années, il a tenté de revendiquer sans grand succès et ce n’est que Netflix a conclu un accord avec lui pour produire des films.

Cette alliance n’a pas démarré de la meilleure façon, car La première bande sur la plate-forme de Sandler était The Ridiculous 6, dans les années suivantes, il sort The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of, bien que Le véritable succès d’Adam dans ce format a été lorsqu’il a joué dans Murder Mystery avec Jennifer Anniston et à ce moment pour avoir les droits de distribution acclamés Gemme non coupées – où pour beaucoup l’acteur s’est revendiqué.

Grâce au succès individuel de ces deux derniers films, Netflix a décidé de renouveler l’accord qu’il a conclu avec Adam Sandler et son producteur Happy Madison pour créer quatre autres films ensemble. Cette décision n’est pas du tout folle, étant donné que Murder Mystery est devenu le film le plus regardé en 2019 uniquement aux États-Unis et surtout parce que – selon Deadline – ses abonnés ont passé plus de 2 milliards d’heures à regarder les films de Sandler. Comme ils diraient, allez des données inquiétantes.

Comme si cela ne suffisait pas, Adam a également présenté sa première comédie spéciale en 22 ans sur la plate-forme et a quelques projets intéressants à sa porte.. Le premier est Il y avait Halloween, Un nouveau film pour cette journée particulière dans laquelle de vieilles connaissances de Sandler comme Kevin James et Rob Schneider apparaîtront également, l’autre est un film d’animation qui n’a pour l’instant pas de nom mais dont l’acteur va jouer, écrire et produire.

Avant de passer, rappelez-vous que ce 31 janvier est déjà disponible Uncut Gems sur Netflix, pour vérifier pourquoi Adam Sandler était l’un des noms oubliés ou supprimés? pour les prix les plus importants dans le monde du cinéma.