Adam Sandler néglige la comédie et tire Diamonds in Gross pour Netflix. | Netflix

Adam Sandler a mis de côté la comédie, tout pour son nouveau film Netflix qui a été présenté en avant-première au Festival Telluride 2019 avec un succès retentissant: Diamonds in the Rough.

Le film est réalisé par Ben et Joshua Safdie, le même que Good Time: Living to the Limit avec Robert Pattinson.

Gross Diamonds raconte l’histoire Howard Ratner (Sandler), propriétaire d’une bijouterie située dans l’un des quartiers les plus exclusifs de New York; sa vie semble rouler jusqu’à ce qu’un vol lui force à faire face à une dette économique importante.

Le film dont le titre original est Gemmes non coupées, Il a reçu plusieurs nominations aux Critics Choice Awards, aux Independent Spirit Awards, aux Gotham Awards et aux Satellite Awards.

Il a également été applaudi par les médias spécialisés, en particulier la performance du protagoniste.

Étourdissant, mais absorbant et divertissant, un film glorieux qui montre le meilleur Adam Sandler, a publié The Playlist.

“Il apparaît comme un véritable joyau. Beaucoup conviendront que c’est la meilleure interprétation de la carrière de Sandler”, a déclaré The Hollywood Reporter.

D’un autre côté, il y a des critiques qui mettent l’accent, au-dessus de la performance, sur l’intrigue elle-même.

Un acte de corde raide fascinant, qui unit des effets visuels cosmiques, avec l’énergie austère d’un thriller psychologique sombre et des explosions soudaines de comédie frénétique, a écrit IndieWire.

Il convient de noter que Ben et Joshua Safdie Ils ont un autre projet avec Adam Sandler sur le point de sortir: Goldman v Silverman.

