Adam Sandler plaisante sur le discours d’acceptation des Oscars Snub In Spirit Awards

Adam Sandler a remporté le prix du meilleur acteur.



Alors que les prestigieux Oscars seront diffusés ce soir, certains pourraient oublier les plus humbles Film Independent Spirit Awards qui ont eu lieu samedi 8 février. Comme l’a dit Aubrey Plaza dans son monologue d’ouverture tout en étant l’hôte des Spirit Awards, c’est “la deuxième remise de prix la plus importante de tout le week-end”. Bien que les Spirit Awards ne soient pas les plus discutés, il arrive souvent que les Oscars se trompent. L’une des plus grandes déceptions des Oscars 2020 – avant la cérémonie proprement dite – était qu’Adam Sandler n’a pas reçu de nomination pour le meilleur acteur pour son rôle de Howard Ratner dans Uncut Gems. Eh bien, nous pouvons célébrer le fait que les Spirit Awards ont reconnu sa performance et l’ont même récompensé.

Lors de son discours d’acceptation du prix du meilleur rôle masculin, Sandler a utilisé un accent maladroit, comme il a tendance à le faire, tout en plaisantant sur son camarade des Oscars. Il a assimilé gagner un Spirit Award plutôt qu’un Oscar à gagner la meilleure personnalité dans un annuaire de lycée plutôt que Best Looking. Cependant, il a toujours montré sa reconnaissance pour l’honneur qu’il a reçu. “Ensuite, tous ces enculés de douchebag aux cheveux en plumes recevront leurs Oscars demain soir”, a déclaré Sandler. “Leur belle apparence s’effacera avec le temps, tandis que nos personnalités indépendantes brilleront pour toujours.” Plus tard dans son discours, il rompt son accent pour exprimer sincèrement sa gratitude envers les frères Safdie – les directeurs de Uncut Gems – dont il compare les apparences à celles de “rabbins sans abri”.

