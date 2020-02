Adam Sandler prolonge son accord avec Netflix pour quatre autres films

Adam Sandler prolonge son contrat avec Netflix pour quatre autres films

Netflix a prolongé son accord avec Adam Sandler (Gemmes non coupées) et Happy Madison Productions pour faire quatre films supplémentaires après le succès de Sandler et Jennifer Aniston Meurtre mystère comédie, Deadline a confirmé.

“Que vous le connaissiez comme Sandman, le Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz ou simplement Adam, une chose est claire: nos membres ne peuvent pas en avoir assez de lui”, a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix. «Ils aiment ses histoires et son humour, comme nous l’avons vu avec Murder Mystery. Je ne pouvais donc pas être plus excité d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe de Happy Madison et de faire rire davantage à travers le monde. »

Sandler et le streamer ont également collaboré précédemment sur le Le ridicule 6, Le Do-Over, Sandy Wexler, et La semaine de. L’acteur et comédien a également publié son premier stand-up spécial en 22 sur Netflix. Happy Madison Productions a également produit Père de l’année ainsi que le prochain The Wrong Missy.

Sandler devrait jouer dans le film familial Hubie Halloween aux côtés de Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider, Kenan Thompson, Steve Buscemi, Michael Chiklis, Tim Meadows, Noah Schnapp, Paris Berelc, China Anne McClain et Shaquille O’Neal.

Le film suit Hubie Dubois qui, malgré son dévouement pour sa ville natale de Salem, MA (et sa légendaire célébration d’Halloween), est une figure de la moquerie pour les enfants et les adultes. Mais cette année, quelque chose se passe vraiment mal dans la nuit, et c’est à Hubie de sauver Halloween.

Ajoutant à son ardoise, Sandler a un long métrage d’animation sans titre à venir qu’il devrait jouer, écrire et produire.

(Photo de Matt Winkelmeyer / . pour Critics Choice Association)