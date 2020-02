Adam Sandler prolonge son contrat avec Netflix. | Netflix

Adam Sandler, le célèbre producteur et acteur a prolongé l’accord qu’il a conclu avec Netflix pour produire quatre autres films. Ted Sarandos, directeur exécutif de la plateforme de streaming, a annoncé dans un communiqué la prolongation de l’accord avec Sandler.

Sarandos a déclaré la raison de l’extension de ladite contrat c’est que les utilisateurs de la célèbre plateforme ne se lassent pas de l’acteur.

Ils aiment leurs histoires et leur humour, comme nous l’avons vu avec Mystery on Board. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus excité d’étendre notre alliance avec Adam et l’équipe Happy Madison et ainsi faire rire davantage tout le monde, a déclaré Sarandos.

Le scénariste et comédien Adam Sandler joue actuellement Diamants bruts, film acclamé par la critique, réalisé par Josh et Benny Safdie que A24 lancera dans les salles aux États-Unis.

L’acteur a mis de côté la comédie, le tout pour son nouveau film qui a été présenté en avant-première au Telluride Festival 2019 avec un succès retentissant: Diamonds in the Rough. Le film est réalisé par Ben et Joshua Safdie, le même de Good Time: Living to the Limit avec Robert Pattinson.

Gross Diamonds raconte l’histoire Howard Ratner (Sandler), le propriétaire d’une bijouterie située dans l’un des quartiers les plus exclusifs de New York; sa vie semble rouler jusqu’à ce qu’un vol lui force à faire face à une dette économique importante.

Le film dont le titre original est Gemmes non coupées, A plusieurs nominations aux Critics Choice Awards, aux Independent Spirit Awards, aux Gotham Awards et aux Satellite Awards. Il a également été très applaudi par les médias spécialisés, en particulier la performance du protagoniste.

