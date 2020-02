Adam Sandler se moque des Oscars aux Spirit Awards

Adam Sandler a toujours été Adam Sandler. Il est vrai que ce sujet – du rire éternel – n’est le garçon préféré de personne, y compris l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (qui fera demain un nouvel Oscar et que, bien sûr, il a ignoré la performance étouffante de Sandler dans Gemmes non coupées). Cependant, à l’acteur de Happy Gilmore (1996) Il semble se soucier si peu que personne ne le veuille, que lorsqu’il a reçu le prix du meilleur acteur dans les prix indépendants, les Spirit Awards se moquaient de la moitié du monde autant qu’il le pouvait: de ses camarades de classe, de l’Académie, des réalisateurs Josh et Bennie Safdie, et même du directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, qui, il a avoué, l’a drogué. Je plaisante, bien sûr. J’espère

Sans plus tarder, nous laissons le discours de Sandler intact (via Variety):

«Merci, mec, je sais que vous essayez tous d’aller vite et mon discours est trop long, alors je vais essayer de le passer rapidement. Et je t’aime. Au cas où tu me couperais, j’aime ma femme et mes enfants et ma famille et je t’aime. Bon. J’ai écrit un discours ici on y va, très vite. Bonjour mon nom est Adam Sandler.

Je vous remercie Je me tiens devant vous en tremblant de joie alors que je reçois votre soi-disant trophée du meilleur acteur parlant de manière indépendante, bien sûr.

Tout d’abord, je suis ravi de revoir notre hôte Aubrey Plaza. Aubrey et moi avons fait un mouvement intitulé Funny People il y a 11 ans. C’était en fait la dernière fois que les critiques prétendaient ne pas me détester pendant cinq minutes. Rendez-vous dans 11 ans, Aubrey.

J’ai également aimé saluer mes collègues candidats, qui seront maintenant et à jamais connus comme les garçons qui ont perdu contre Adam Sandler. Comment ça s’est passé? Le film indépendant d’Adam Sandler? Pour obtenir mon film, je devais vivre dans ma voiture en dehors de f Ralph demandant des nickels sur Kickstarter, et tout ce que Sandler avait à faire était de la drogue Ted Sarandos.

Il y a quelques semaines, lorsque l’Académie “m’a rejeté”, cela m’a rappelé quand j’ai brièvement fréquenté le lycée et m’a négligé pour la catégorie superlative très convoitée de l’annuaire le plus attractif. Cet éloge a été rendu à une veste en jean qui portait un sac à cheveux en plumes nommé Skipper Jenkins. Mais mes camarades de classe m’ont honoré de la prétendue désignation moins prestigieuse de la meilleure personnalité. Et ce soir, en regardant autour de cette salle, je me rends compte que les Independent Spirit Awards sont les meilleurs prix de la personnalité à Hollywood.

Alors, que toutes ces mères idiotes aux cheveux en plumes aient leurs Oscars demain soir. Son apparence attrayante s’estompera avec le temps, tandis que nos personnalités indépendantes brilleront pour toujours.

J’en ai plus, je suis désolé, je suis tombé sur ça. Mais dans le sérieux, les films indépendants ont été une grande partie de l’écosystème d’Adam Sandler. De mon premier film, un regard audacieux dans le système éducatif américain à travers les yeux d’un sociopathe privilégié nommé Billy doigté Madison, à mon exploration ardente du football américain et sa manipulation d’athlètes ayant des problèmes sociaux comme M. Bobby Boucher J’ai essayé de vendre mes vérités avec un esprit vraiment indépendant, tout en collectant des chèques de paie vraiment dérangeants.

Ce soir, c’est Uncut Gems, je veux remercier certaines personnes, bien sûr, la personne qui a partagé ma vie, ma maison, mon rire, mes larmes: Scott Rudin. Il y a deux ans, Scott a dit les mots qui changeraient ma vie pour toujours.“Non, ce ne sont pas des rabbins sans abri, ce sont les frères Safdie.”

Honnêtement, je tiens à remercier les frères Safdie d’avoir cru en moi et d’avoir pensé à moi pour cette partie. J’ai vraiment eu le meilleur moment pour les rencontrer, je les aime et je suis content que nous soyons serrés maintenant.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dans l’une des comédies que j’ai réalisées au fil des ans. Je t’aime et je suis content que nous ayons fait tout ce travail ensemble. Et les Safdies, Noah et tout le monde ont assez aimé nos trucs pour mettre leurs trucs.

Je veux vraiment remercier mes enfants d’avoir lu “Uncut Gems” et dire: “Papa, tu dois faire ce film.” Des choses fantastiques. Et ma femme, je t’aime. Merci d’avoir couru avec moi et merci d’avoir passé du temps avec moi, et nous nous sommes amusés dans ce cas, donc je vous aime. Et merci à vous tous pour cette belle soirée, j’apprécie ”

Parmi les lauréats de la 35e remise des Spirit Awards, il y a aussi les frères Safdie du meilleur réalisateur pour Uncut Gems; Willem Dafoe du meilleur second rôle pour The Lighthouse et Parasite du meilleur film international, entre autres.

