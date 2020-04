Adam Schlesinger Dead: «Crazy Ex-Girlfriend», Fountains of Wayne

HISTOIRES CONNEXES

Le musicien Adam Schlesinger, membre fondateur de Fountains of Wayne qui a remporté un Emmy pour son travail de compositeur sur Crazy Ex-Girlfriend, est décédé à l’âge de 52 ans.

Schlesinger a été hospitalisé au début du mois dans l’État de New York après avoir contracté le coronavirus et a été placé sous ventilateur. Il est décédé mercredi matin, rapporte notre site sœur Variety.

Avec Chris Collingwood, Schlesinger a fondé le groupe de power pop Fountains of Wayne, qui a marqué un succès avec “Stacy’s Mom” ​​en 2003, ce qui leur a valu une paire de nominations aux Grammy Awards. Schlesinger a ensuite composé de la musique pour des films, y compris That Thing You Do! (gagnant une nomination aux Oscars pour le titre) et Musique et paroles, avant de rejoindre Rachel Bloom et Jack Dolgen dans l’équipe de composition de la comédie musicale musicale The CW’s Crazy Ex-Girlfriend. Il a remporté cinq nominations aux Emmy Awards pour son travail dans la série, y compris une victoire l’an dernier pour avoir co-écrit la chanson de la saison 4 «Les anti-dépresseurs ne sont pas un gros problème» avec Bloom et Dolgen. Il a été producteur musical exécutif de la série pendant les quatre saisons.

Schlesinger a également remporté deux Emmy Awards pour son travail de compositeur sur les émissions Tony Awards de CBS en 2012 («Ce n’est pas seulement pour les gays encore») et en 2013 («Si j’avais le temps»).

