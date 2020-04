Adam Schlesinger meurt de complications de la maladie

Adam Schlesinger meurt de complications liées à la maladie | Instagram

Le musicien Adam Schlesinger Il est décédé, à 52 ans, des complications d’un coronavirus, a rapporté le New York Times.

Il était le célèbre avocat, Josh Grier, qui a confirmé les informations; Il a déclaré mardi que le triple vainqueur des Emmy avait été hospitalisé à New York et avait été équipé d’un respirateur artificiel.

“Il est très sous sédation, comme toutes les personnes qui portent des respirateurs, mais personne n’a utilisé le mot” coma “”, a déclaré Grier mardi.

Schlesinger a obtenu plusieurs nominations pour prix Oscar, Grammy, Golden Globe et plus au cours de sa carrière; Son travail sur Crazy Ex-Girlfiend lui a valu sa plus récente médaille: les Emmy pour la chanson. “Les antidépresseurs ne sont pas un gros problème”.

Il a été co-fondateur du groupe Fountains of Wayne, en 1995, et avec le groupe, il a reçu deux nominations aux Grammy pour son hit. “La maman de Stacy”, sorti en 2003.

Il était également membre des groupes Ivy et Tinted Windows, bien qu’une autre facette très importante de sa carrière ait été la composition de films, un élément dans lequel il a été nominé pour l’Oscar de la meilleure chanson originale pour “Cette chose que vous faites!”, le thème principal du film musical That Thing You Do! (1996), dans lequel Tom Hanks a dirigé et joué.

Le COVID-19 Bien qu’il puisse infecter n’importe qui, les personnes âgées sont légèrement plus susceptibles de développer la maladie que quelqu’un de bien plus jeune.

Selon certaines données de chaque pays, les personnes âgées sont les plus touchées et dans plusieurs cas, comme Schlesinger ils finissent par perdre la vie en raison de complications pulmonaires.

Mon éditeur m’a demandé d’écrire une liste de lecture d’Adam Schlesinger avec douze chansons. Je lui en ai envoyé trente et elle les a tous publiés. https://t.co/pXBitN0kCD

– Rob Tannenbaum (@tannenbaumr)

2 avril 2020

Le compositeur américain, producteur de disques est né un 31 octobre 1967 Il était de New York, Manhattan, la nouvelle de sa mort a fait grand bruit dans l’industrie de la musique, nous espérons que sa famille trouvera démission rapide et que les cas dus à la pandémie parviennent enfin à diminuer.

