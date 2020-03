Adam Shankman dirigera Disney + Hocus Pocus 2

Plus de détails sur la prochaine suite “Hocus Pocus” ont été révélés par Variety.

Le nouveau film sera un Disney + Original et sera réalisé par Adam Shankman.

Ce sera la suite du «Hocus Pocus» de 1993 et ​​non un redémarrage. Il a été écrit par l’écrivain et coproducteur «Workaholics» Jen D’Angelo. Avec Lynn Harris produisant le film.

Aucun détail sur le début de la production dans la série et il semblerait que ce soit un film sorti autour d’Halloween, donc je dirais personnellement que cela pourrait être un bout de chemin pour sortir le film cette année, en particulier avec l’ajout d’effets spéciaux. Mais j’espère que nous aurons bientôt des informations officielles.

Le film original Hocus Pocus est maintenant disponible sur Disney +.

Que pensez-vous d’un nouveau film Hocus Pocus?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

