Adam Shankman se connecte à Helm Hocus Pocus 2

Adam Shankman signe la direction de Hocus Pocus 2

Après des mois de développement et de négociations avec les acteurs originaux, le très attendu Hocus Pocus 2 gagne du terrain comme Ce que les hommes veulent et Rocher des âges Le réalisateur Adam Shankman a signé pour diriger le suivi Disney +, selon Variety.

CONNEXES: Thora Birch est prêt à revenir pour Hocus Pocus 2

Disney + développe actuellement la suite tant attendue de la comédie d’horreur classique de 1993 Hocus Pocus avec le trio original de sorcières prêt à revenir.

Réalisé par Kenny Ortega (High School Musical), le film original était dirigé par l’actrice primée à plusieurs reprises Bette Midler (La rose) et la quadruple vainqueur du Golden Globe Sarah Jessica Parker (Sexe et la ville) avec Kathy Najimy (Loi sœur). Le film suit l’histoire d’un adolescent, qui ramène accidentellement un trio de sorcières méchantes Salem à la nuit d’Halloween. Bien que Hocus Pocus n’était pas un succès critique et commercial au moment de sa sortie, il a encore résisté à l’épreuve du temps à travers d’innombrables diffusions annuelles et est maintenant devenu un film classique culte.

Hocus Pocus 2. sera écrit par Jen D’Angelo (Bourreaux de travail), qui a également été chargé par Disney de créer un moyen sur la façon dont Midler, Parker et Najimy pourraient reprendre leurs rôles de Winifred, Sarah et Mary dans la suite prévue.Plus de détails sur l’intrigue du film et les nouveaux personnages sont toujours conservés sous enveloppements.

CONNEXES: High School Musical Series Saison 2 pour mettre en scène une beauté et la bête musicale

Le prochain service de streaming de Disney deviendra le lieu exclusif aux États-Unis pour la visualisation sur abonnement de la vidéo à la demande des dernières séries et films en direct et animés de Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et Fox. Lancé le 12 novembre, le service sera sans publicité, uniquement pris en charge par les frais d’abonnement, et sera disponible sur les consoles de jeux, les téléviseurs intelligents et les appareils de streaming connectés.