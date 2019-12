Adam22 détaille avoir été attaqué par les hommes de main de Russ après le rappeur à la traîne

Il y a beaucoup de pêche à la traîne en ligne, mais les gens se trouvent rarement confrontés à des agressions physiques à cause de propos insultants. Dans un moment "Quand le vrai reste faux", Pas de cavalierde Adam22 partagé avec VladTV que ses commentaires sur Russ l'ont atterri dans l'eau chaude avec des inconnus qui lui ont donné un léger coup à la direction présumée du rappeur.

Adam22 a dit qu'il croyait qu'il y avait une sorte d'événement de type commémoratif pour le défunt artiste Lil Peep à l'époque. Il a eu un peu de temps à tuer, alors il a décidé de se faire une manucure rapide, un luxe auquel il se livre parfois. lui ou le voir à la boutique.

"À un moment donné, j'entends juste, 'Adam22?' Je me retourne comme ça et je suis juste chronométré sur le côté de la tête ", se souvient-il. "Je pense que je me suis fait frapper une fois de plus au sommet de la tête. Parce que dès que je me suis fait frapper à la tête, je suis tombé du fauteuil et avant de pouvoir me lever, je me suis fait frapper au sommet de la tête une fois de plus. Et je lève les yeux, et ces mecs sont déjà sortis. Ils sont déjà en train de sortir de la porte. J'étais tellement confus, parce que c'est de nombreuses façons différentes que cela a un sens pour moi. Normalement quand quelque chose comme ça arrive, c'est quelqu'un qui filme. "

Il a dit qu'il avait demandé aux femmes du magasin si quelqu'un enregistrait, mais elles ont dit non. Adam22 voulait vérifier leur bande de sécurité, mais ils lui ont dit que leurs caméras ne fonctionnaient pas. Ce n'est que plus tard qu'il a appris qui était le coupable. "[Russ] était en cours avec Akademiks et il parle du fait qu'il a fait battre ses mecs [Smokepurpp] et peut-être d'autres personnes", a déclaré Adam22. "Fondamentalement, il avait ses hommes de main sur les gens. Il a dit à Akademiks:" Ouais, ce mec Adam22 l'a aussi. L'appel a été interrompu. Vous ne pouviez pas vraiment entendre Russ le dire, mais ensuite Akademiks m'a envoyé un texto tout de suite. "

Les seules personnes qui étaient au courant de l'attaque étaient une poignée d'amis d'Adam22, y compris des Akademiks. Adam22 a déclaré qu'il avait juste décidé de tout mettre en ligne et qu'il avait fait des allers-retours avec Russ à ce sujet, qui a admis son implication, mais plus tard "ils ont eu un appel et ont fini par l'écraser via Bootleg Kev".

Adam22 a admis qu'il traînait Russ depuis un certain temps et disait des choses qui auraient pu inciter à la colère. Il a dit qu'il ne ferait plus jamais ça, mais il a quand même appelé Russ "ringard" dans le processus. Regardez-le partager son histoire ci-dessous.

[intégré] https://www.youtube.com/watch?v=4RQA0Tiq8XA [/ intégré]