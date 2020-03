Adamari Lopez pourrait avoir un coronavirus | Instagram

Adamari Lopez hôte du programme “Un nouveau jour” et d’origine portoricaine, il pourrait être infecté par un coronavirus.

Un examen a récemment été passé pour confirmer que vos soupçons Qu’elles soient vraies ou non, vous attendez les résultats de ces examens.

Selon le protocole médical de États Unis le chauffeur est à la maison hors de l’antenne en attendant les résultats des études.

“Adamari López ne conduira pas A New Day pour l’instant”, puisqu’elle a déclaré publiquement et récemment qu’elle avait été proche de quelqu’un qui avait été diagnostiqué plus tard avec le coronavirus “, a indiqué le réseau.

L’artiste, qui est devenu célèbre en participant à des feuilletons mexicains à succès comme “Amis et rivaux”a révélé jeudi qu’il avait partagé avec l’actrice Rita Wilson peu de temps avant son voyage en Australie.

Les épidémies dans ce pays semblent avoir augmenté depuis que c’est là que Wilson et son mari Tom Hanks ont été infectés et que les deux sont actuellement en quarantaine.

Adamari est la troisième personnalité de la télévision hispanique aux États-Unis à soupçonner que aurait pu attraper le virus.

En outre, Jorge Ramos et Enrique Acevedo, tous deux journalistes du Chaîne univisionIls ont également été testés et attendent les résultats des études.

La conductrice est très consciente de sa propre santé car il y a deux ans, elle a presque perdu la vie en raison d’une Cas de grippe où il a affirmé qu’il craignait pour sa vie après avoir été hospitalisé pendant un mois entier.

Un autre fait important est qu’Adamari est un survivant du cancer, donc le combat constant En raison de sa santé, elle est devenue une femme assez forte mais en même temps quelqu’un de fragile, on s’attend à ce qu’elle résultats négatifs vous avez donc un problème de moins à souligner.

.