Adamari vole toute l’attention d’un mariage avec une robe très révélatrice: plus belle que la mariée

Avec le début d’une nouvelle année, de nouveaux objectifs et défis personnels se rencontrent. Adamari López n’est pas restée derrière et s’est mise à prendre soin de son physique après les critiques qu’elle a reçues ces dernières années en raison de son apparence.

Bien qu’elle n’ait jamais assisté aux commentaires négatifs qu’elle reçoit des internautes, la belle portoricaine a pris cette décision de travailler son physique pour une pure satisfaction personnelle.

Il y a quelques jours, Adamari a assisté à un mariage où il a sans aucun doute montré qu’il avait travaillé dur sur le défi qui lui était proposé, car il était magnifique avec une robe très révélatrice qui montrait ses courbes et surtout sa confiance en soi.

L’actrice et chef d’orchestre était si belle que les participants au mariage ne pouvaient pas arrêter de la regarder et ont même éclipsé la mariée dans sa robe incroyable. Son apparence et sa confiance en lui qu’il a partagées sur les réseaux sociaux où il a publié quelques photos et les réseaux sociaux ont applaudi son changement, car bien qu’il ait toujours été très beau, il semble maintenant beaucoup plus radieux.

Adamari portait une robe noire avec des accents dorés qui la rendait très élégante, sans laisser de côté sensuel, car la robe avait un décolleté qui montrait ses belles jambes. Pour le maquillage, la portoricaine a choisi des teintes douces qui mettent parfaitement en valeur ses traits.

Comme tout un modèle, Adamari a posé devant les caméras et a partagé ce moment où il a l’air très bien et pas seulement pour son physique, mais pour la confiance et la confiance en soi qui rayonnent.

Sa fille Alaïa était également le centre d’attention de la fête, car elle était jolie dans une robe blanche, comme une princesse.

Félicitations à Adamari pour ce grand défi dans lequel il travaille de toutes ses forces!

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: