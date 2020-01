Adara abandonne définitivement le programme pour se concentrer sur son bébé

La fin du premier gala de «Le temps de la remise» a mis tous les spectateurs en haleine. Avant que Jorge Javier Vázquez ne dise au revoir à la semaine prochaine, il a appelé Adara pour aller au confessionnal. Une fois sur place, il a posé des questions sur son secret: le candidat peut quitter le concours pour des raisons personnelles, et tout devait être entre les deux.

Adara dans «The Discount Time»

Et il en a été ainsi. Adara n’a dit à aucun de ses camarades de classe que cela pourrait être ses premiers et derniers jours à la maison. Bien qu’il n’ait pas dit quelle serait sa dernière nuit, cette semaine, nous avons su, grâce à certaines déclarations de sa mère, que le vainqueur de “ GH VIP 7 ” ne resterait sûrement qu’une semaine à la maison et dimanche 19, il devait décider.

Adara quitte enfin la maison. Nous avons connu la décision lorsque la présentatrice a appelé Maître Joao pour que le concurrent lui dise son secret et, lorsque ce dernier lui a demandé s’il restait, elle l’a nié. La raison qu’il a donnée n’est autre que son bébé et le besoin de ce dernier d’être avec sa mère.

Gianmarco, sur le point de partir

Avant de commenter sa décision au présentateur, il a de nouveau rencontré Gianmarco dans ce qui pourrait être sa dernière fois. Elle a avoué qu’il partait et il lui a dit qu’elle l’aimait et qu’elle devait être à ses côtés. Comme si cela ne suffisait pas, il a proposé de la laisser en toute sécurité et Adara a demandé un espace pour meubler sa vie. Le présentateur a proposé de passer une dernière nuit ensemble et le candidat a refusé car “nous serons les mêmes”. Nous devrons attendre qu’il parte pour voir comment la relation se déroule.

.