Adara avoue dans ‘The time of the discount’ sa séparation d’avec Hugo et laisse dans l’air sa relation avec Gianmarco

Une semaine après qu’Adara a décidé de quitter la maison de Guadalix de la Sierra, nous avons pu la voir sur le tournage de ‘The time of the discount’. Le vainqueur de ‘GH VIP 7’ est parti pour résoudre des problèmes personnels et lors du troisième gala a avoué à Jorge Javier Vázquez que, bien qu’il ait encore des choses à clarifier, vous avez déjà pris une décision concernant votre cœur.

Adara dans «The Discount Time»

Sans poils sur la langue, il a déclaré qu’il allait se séparer d’Hugo Sierra et a précisé les raisons: “Je me sépare d’Hugo par déloyauté, par manque d’amour, parce que je me sentais très seul“La présentatrice lui a demandé si les délits étaient des infidélités mais elle a préféré rester en dehors, même si elle a avoué que depuis qu’elle a quitté” l’heure de la remise “, elle a appris des choses” horribles “qu’elle ne connaissait pas et que Ils vous ont aidé à prendre cette décision.

Aussi Il a dit que Hugo a nié tout ce qui pourrait impliquer et que son objectif pour l’instant n’est autre que d’essayer de parvenir à un accord afin d’éviter d’être jugé et de pouvoir entretenir une relation cordiale avec le père de son fils. En ce qui concerne la prétendue querelle entre Adara et sa mère, elle a assuré que cela la dérangeait de ne pas être allée sur le plateau pour la recevoir, mais qu’elle lui avait fait des reproches aujourd’hui et que, par conséquent, ce combat n’existait pas.

Et avec Gianmarco?

Comment pourrait-il en être autrement, Jorge Javier a posé des questions sur Gianmarco. “Je soutiendrai et donnerai mon amour“, a-t-il répondu, et a ajouté que jusqu’à son départ, il ne sait pas ce qui va se passer. Lorsqu’on lui demande s’ils vont essayer de partir, elle est passée par les succursales car elle a un problème très grave et n’est pas la meilleure moment: “Je me suis conseillé et on m’a dit qu’il y a des choses qui valent mieux ne pas les toucher.”

.