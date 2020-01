Adara décide si elle reste enfin dans «The Discount Time» la nuit de la première expulsion

Une semaine après le début de la coexistence dans «Le temps de la remise», les candidats affronteront leur premier grand défi dans la nuit du dimanche 19 janvier: les premières nominations, que tous réaliseront devant leurs pairs. Après la décision des participants de réalité, les nominés resteront entre les mains du public, qui décidera du nom du premier expulsé.

Les concurrents de «Le temps de la remise»

Aussi, lors de ce qui sera le deuxième gala de réalité, Le programme annoncera également la décision d’Adara Molinero de rester ou non à l’intérieur de la maison avec vos camarades de classe L’organisation avait déjà annoncé précédemment que le vainqueur de «GH VIP 7» devrait quitter le format «pour des raisons personnelles», sans donner plus de détails.

En fait Elena, mère du candidat, avait déjà avancé lors d’une visite à “Sauve-moi” le mardi 14 janvier, que “en principe Adara sera dans la maison pendant une semaine”, il est donc possible que le candidat finisse par abandonner la réalité le dimanche 19 janvier. Cependant, apparemment la décision pourrait changer, la même nuit que le premier match du boss aura lieu, dont le vainqueur bénéficiera de l’immunité, en plus d’une puissance supplémentaire.

Le remorqueur de la guerre de Gianmarco et Adara

Lors du gala de dimanche, qui débutera à 21h30 pour les utilisateurs de Mitele Plus, le programme diffusera des images des derniers jours de coexistence entre les concurrents. Une première semaine au cours de laquelle, après une forte discussion entre Gianmarco Onestini et Adara, l’italien a lancé une proposition curieuse et surprenante à Madrid. “Je lui ai dit que nous sortions maintenant, nous allions au confé et nous disions au Super que nous sortions ensemble “, Onestini a avoué dans une conversation avec Anabel Pantoja et Kiko Jiménez, qui n’a pas caché sa stupéfaction. Une initiative à laquelle Molinero n’aurait pas répondu et que l’Italien était tout à fait disposé à respecter, ignorant que le vainqueur de ‘GH VIP 7’ pourrait quitter la réalité en quelques jours.

.