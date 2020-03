Adara dit qu’Hugo Sierra est venu pour l’insulter “des choses très laides” pendant leur relation

Adara Molinero et Gianmarco Onestini voulaient tester leur amour et soyez honnête dans leur nouvelle relation en vous soumettant au polygraphe Conchita dans «Saturday deluxe». Parmi les multiples aveux du vainqueur de «GH VIP 7», il a souligné le moment où il a expliqué que son ex-partenaire, Hugo Sierra, l’avait insulté lors de leurs disputes.

Adara était sincère à propos de sa relation avec Hugo Sierra dans ‘Saturday Deluxe’

Adara voulait aussi expliquer qu’il n’y a jamais eu de mauvais traitement, mais qu’elle a été très affectée après ses combats et il ne pouvait appeler sa mère que pour le réconfort, car elle était seule à Palma. Le Madrilène ne voulait pas dire quel genre d’insultes le désormais candidat de «Survivors 2020» lui lancerait pour ne pas faire «la plus grosse balle», mais qu’il s’agissait de «choses très laides».

La relation avec son père, au neutre

La gagnante de ‘GH VIP 7’ a également déclaré qu’elle n’avait pas parlé à son père depuis une semaine et demie et qu’elle était “en colère” et “très déçue” car il avait pris le parti d’Hugo Sierra. “Mon père me dit que j’ai très mal fait, que j’ai embrassé un autre garçon et, quand je lui raconte les problèmes que j’ai eu avec Hugo, ça justifie tout”, A expliqué Adara, qu’il croit que son père agit ainsi parce qu’il s’identifie à Sierra pour “les blessures du passé”. Le Madrid a également déclaré qu’il semble “incroyable” que les deux soient traités “comme des collègues” et que son père défend le vainqueur de “GH Revolution” dans les filets: “Il semble que son fils soit lui”.

Parlez de son intimité avec Gianmarco

Pendant son séjour à «GH VIP 7», Adara a avoué qu’elle avait à peine couché avec Hugo Sierra et qu’elle le faisait toujours avec la lumière éteinte en raison de sa timidité. Dans son interview sur ‘Saturday Deluxe’, Madrid a dit que sa vie sexuelle a changé et a révélé des détails intimes de sa relation avec Gianmarco, comme sa première fois dans un hôtel. “Quand vous sentez qu’une personne vous aime tellement, vous vous sentez incroyable et laissez la lumière s’allumer”, a expliqué Adara. Aussi Il a avoué que l’italien est plus passionné que son ex-partenaire.

Adara raconte les détails de son intimité avec Gianmarco dans ‘Saturday Deluxe’

Jorge Javier Vázquez est d’accord avec Hugo Sierra

Adara a également déclaré que c’est Hugo Sierra qui a expliqué à sa mère, Elena Rodriguez, qu’ils attendaient un fils, parce que le Madrid n’a pas osé lui dire: “C’était à cause de l’immaturité”. La candidate de “ Survivors 2020 ” était très en colère de découvrir que sa fille était enceinte parce qu’elle et Hugo sortaient ensemble depuis peu de temps. Jorge Javier, très déterminé à montrer son opinion sans aucune hésitation, a expliqué que dans cette situation, il se positionnerait à côté de Hugo Sierra: “Je ne tolérerai jamais que quelqu’un entre dans ma vie.”

