Adara et Gianmarco reviennent pour succomber à la passion et au baiser dans The Time of Discount ‘

Mettez en évidence la relation – ou ce qu’ils veulent – d’Adara Molinero et Gianmarco Onestini. Après plusieurs discussions et de nombreuses autres approches affectueuses dans «The time of the discount», Madrid et l’italien succombent à nouveau à la passion et s’embrassent.

Adara et Gianmarco, très proches dans «Le temps de la remise»

Comme ils l’ont annoncé lors de l’écriture de “Save Me”, la chose était “à propos de bonbons“dans l’après-midi du vendredi 17 janvier tellement que finalement il y a eu un baiser. Les fans de l’émission étaient partagés entre ceux qui ont célébré le “retour” du couple par excellence de ‘GH 7 et ceux qui ont critiqué un tir à la corde qui semble sans fin.

CONFIRMÉ EN SAVE ME!

Il y a eu un baiser entre Adara et Gianmarco … # TdelDescuento17E #salvame pic.twitter.com/f9gUn5csGr

– Antonio Montero (@AntonioMontCF) 17 janvier 2020

La vérité est que ces derniers jours, ils ont passé ensemble autant de temps que possible, sans que l’Italien ne soupçonne qu’Adara puisse quitter la maison le dimanche 19, pour des raisons personnelles. Il communiquera sa décision dans la nuit de la première expulsion. Avec tout, Le mannequin est déterminé à sortir avec sa main. “Je lui ai dit que nous sortions maintenant, nous allions au confe et nous disions au Super que nous sortions ensemble“, a-t-il avoué à Anabel Pantoja et Kiko Jiménez.

Un roller coaster

L’idylle entre les deux est devenue un véritable roller coaster. Après une dispute pleine de reproches, avec le baiser à Hugo Sierra entre les deux, Gianmarco et Adara “se sont réconciliés” à leur manière en discutant avec Dinio. “Vous devrez donner des explications à mon père”, a expliqué le Madrilène. “Si je suis amoureux de toi, je ne suis intéressé à parler à personne d’autre”, répondit-il, auquel Adara répondit avec surprise: “Es-tu amoureux de moi?” Un jeu qui semble s’être terminé par un baiser. Telecinco diffusera-t-il ces images ce dimanche?

.