Adara, indignée par sa mère Elena après avoir découvert dans ‘Survivors’ sa mauvaise relation avec son frère

Adara Molinero est devenu l’un des protagonistes des principaux espaces de Telecinco ces derniers mois. Celui qui était un participant de «Big Brother» est rentré dans la maison la plus célèbre à la télévision et sans aucun doute emporté. Elle est devenue la gagnante de la septième édition de «GH VIP» et Il a monopolisé de nombreux magazines de la chaîne en raison de sa rupture controversée avec Hugo Sierra et de son idylle avec Gianmarco Onestini. Il a été dans l’œil de l’ouragan à d’innombrables occasions, une situation qui semble ne pas changer au cours du premier trimestre de 2020 et c’est à ce moment-là que nous pensions que son histoire de vie ne pouvait pas prendre plus de tours, oui, c’est arrivé.

Adara Molinero et Elena Rodríguez

Elena Rodríguez, la mère d’Adara, est devenue candidate au concours ‘Survivors 2020’ et c’est précisément dans cette émission de téléréalité dans laquelle il a révélé un épisode inconnu de la vie de Molinero. Cela a dit que ses deux enfants “repoussent” et donc Adara n’a jamais parlé de lui à la télévision. Entre eux, il n’y a pas de bonnes relations, bien au contraire, et c’est quelque chose qui a causé de nombreux conflits internes à Elena, comme il l’a avoué à ses camarades de réalité. C’est clair que il n’est pas agréable pour une mère de voir comment ses deux enfants ne s’entendent pas.

Adara elle-même a voulu se prononcer sur sa visite à “Les tentations des femmes et des hommes et vice versa” ce vendredi 21 février. Celui qui était également un participant à «The Discount Time» était très en colère contre sa mère pour avoir soulevé cette question. “Voyons voir … c’était un peu inutile de sortir ça, vraiment”, Molinero a commencé à en parler à Nagore Robles, qui s’est intéressé à la question. Il a expliqué que “nous avons des combats, comme n’importe quel frère” et a avoué qu’aujourd’hui, avoir cette confrontation “me fait un peu mal”. La jeune fille a été visiblement affectée de devoir affronter publiquement cette situation.

Verrons-nous son frère à la télévision?

Nagore elle-même a avoué qu’elle ne savait même pas qu’elle avait un frère, à laquelle Adara a continué en avouant que “je ne voulais pas en parler (…) c’est pourquoi j’ai été étonné. Ma mère et moi avons parlé avant son départ pour le Honduras et nous n’allions pas jouer. Maintenant j’arrive ici et je me vois entre celui attendu et le mur. “Enfin, la fille a voulu expliquer que” mon frère et moi sommes très différents, beaucoup (…) nous sommes très, en termes de personnalité et tout ” , quelque chose qui semble avoir été complètement décisif pour qu’il y ait une mauvaise relation entre les deux. Elena a mis dans l’œil de l’ouragan son autre fils, jusqu’ici anonyme.

.