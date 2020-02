Adara Molinero et Maestro Joao se réconcilient dans “Le temps de la remise”: “Je suis un peu dramatique”

L’amitié entre Adara Molinero et Maestro Joao a subi sa première crise en raison de la grande colère qu’ils ont eue lors de la visite du vainqueur de ‘GH VIP 7’ à la maison de ‘The time of discount’ le 9 février. La petite amie de Gianmarco Onestini était très offensée par le célestino principal de son dossier pour avoir “profité” de son partenaire tout en lui donnant de l’affection, sachant que cela pourrait lui faire du mal puisqu’elle connaissait parfaitement l’épisode où Miller a vécu dans ‘GH 17’ avec Pol Badía.

Adara Molinero et Maestro Joao dans «Le temps de la remise»

Toute la maison, y compris Onestini et Joao, ne comprenait pas l’attitude de Molinero, car à aucun moment ils n’avaient vu autre chose qu’une amitié entre l’italien et le voyant. Cependant, l’ancienne grande sœur a insisté sur le fait que son “ami” avait essayé de la séparer de son garçon comme stratégie de réalité. Eh bien, une semaine après ces événements, Molinero et Joao étaient à nouveau dans la grande finale de ‘The time of discount’, le 16 février. Le présentateur du concours a voulu savoir comment était la relation: “Maintenant que je vois ce qui s’est passé à distance, j’ai l’air un peu ridicule, je suis un peu dramatique”, Miller a admis très embarrassé.

Pour sa part, Maître Joao a avoué être “mort” en voyant comment son amie était entrée dans la maison et il a même été soulevé qu’il faisait une stratégie pour être jeté. Bien que plusieurs vidéos liées à ce sujet aient été diffusées lors du gala final, il semble que l’amitié du voyant et du vainqueur de ‘GH VIP 7’ reste forte et les deux ont surmonté sans problème cette bosse qui semblait mettre fin à l’amitié intense que les deux ont initiée dans la septième édition de «GH VIP» et qui avait duré des semaines après ledit concours.

Gianmarco Onestini remporte le «temps de remise»

L’Italien a été l’un des plus grands blessés de «GH VIP 7» après avoir été expulsé par le public et pigeonné comme «séducteur» dans la maison de Guadalix. Avec le temps, le candidat à la réalité a réussi à conquérir le public en ouvrant la chaîne et en exposant ses sentiments envers Adara Molinero. Finalement la victoire est venue et le vainqueur du concours a voulu le dédier spécialement à ses followers: “Pour vous”, cria-t-il à la caméra avant de se fondre dans les câlins et les baisers de ses amis les plus proches.

