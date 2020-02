Adara Molinero présente «Madre mía», son propre format dans Mediaset España

Au cours des derniers mois, il a été l’une des personnes les plus recherchées de Telecinco et c’est que son triangle amoureux avec Gianmarco Onestini et Hugo Sierra a tenu les téléspectateurs en haleine de ‘GH VIP 7’ et ‘Discount time’. Adara Molinero a été mise en doute jusqu’au dernier moment mais a finalement suivi son cœur et s’est lancée dans une nouvelle relation avec l’italienne. Le problème? Comme le montre la réalité à laquelle les deux ont participé, les adeptes du dossier et elle sont un peu orphelins sans 24 heures pour les suivre.

Adara Miller

Par conséquent, le Madrid aura sa propre chaîne sur la plate-forme vidéo Mediaset, où ses fans peuvent être plus proches que jamais d’elle et en savoir plus sur sa vie quotidienne maintenant qu’elle a terminé son expérience à Guadalix et commence une vie totalement nouvelle . L’ancienne candidate au GH 17 peut partager tout ce qu’elle veut sur sa chaîne «Mother of mine» dans lequel il exposera les derniers événements personnels, tels que sa relation avec Gianmarco Onestini ou comment il prend la participation de sa mère, Elena Rodríguez, dans ‘Survivors 2020’.

“Je vais ouvrir mon cœur, je vais tout vous donner!”, Promet Molinero à l’avance de sa chaîne sur cette plateforme, qui sera diffusée le 20 février. Le jour même où son ex-partenaire, Hugo Sierra et sa mère, commenceront l’aventure au Honduras. Il ne faut pas oublier que l’ancien granhermana avait de l’expérience en téléchargeant des vidéos sur YouTube avant d’entrer à nouveau dans la maison de Guadalix, elle n’est donc pas surprise par son rôle dans ce rôle de “youtuber”. Comment Molinero vivra-t-il les critiques de sa mère dans le concours de survie? Allez-vous sortir avec votre nouveau copain pour partager une vidéo? Il faudra attendre jeudi pour le savoir.

“Giandara” plus réel que jamais

Après avoir remporté la réunion de «GH VIP 7», Gianmarco Onestini n’a pas été très actif dans les réseaux sociaux. L’ancien concurrent de «The Discount Time» a passé les deux derniers jours avec sa petite amie, Adara Molinero. Comme on l’a vu dans les histoires de son Instagram, les deux mangeaient ensemble dans un bar à tapas dans le centre de Madrid. De plus, il a récemment publié une nouvelle vidéo enregistrée par le vainqueur de «GH VIP 7» dans laquelle l’Italien change de look. Il semble que les deux profitent du temps pour mieux se connaître et passer du temps ensemble.

.