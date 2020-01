Adara Molinero rompt en avouant qu’elle est amoureuse de Gianmarco: “Je ressens quelque chose de très fort”

Le deuxième gala de «The Discount Time» diffusé sur Telecinco le dimanche 19 janvier a été vraiment passionnant, tant pour les concurrents que pour les spectateurs. Adara Molinero avait la possibilité de rester dans le programme mais en raison de ses affaires personnelles l’ancien candidat «GH VIP7» a décidé de quitter la maison. Mais avant de le faire, il n’a pas hésité à dire au revoir à tous ses coéquipiers, notamment Gianmarco Onestini, qui s’apprêtait à quitter le concours pour partir avec elle.

Adara Molinero et Gianmarco Onestini dans «The Discount Time»

La confession émotionnelle d’Adara

Molinero était entré dans le but de contrôler ses sentiments et de revenir avec Hugo Sierra à la fin de sa petite expérience dans la réalité mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le Madrilène est arrivé sur le plateau très nerveux à cause des questions que Jorge Javier Vázquez pouvait se poser. Par conséquent, avec une certaine difficulté, il a essayé d’exprimer ce qui se passait et ce qu’il ressentait vraiment. “Je ressens quelque chose de très fort, ça ne m’est jamais arrivé. Je le regarde, il perd son regard, son odeur … mais la chose habituelle m’arrive, que je ne veux pas blesser “, a-t-il expliqué.

“J’ai une famille, j’ai un fils, j’ai peur de la situation. Mais ce que je ressens est là, et c’est quelque chose d’incroyable, je ne peux pas le nier. “De cette façon, Miller était finalement sincère et a dit clairement qu’elle était amoureuse de Bologne. Un sentiment qu’elle a fini par en témoigner (encore plus) en s’excitant en regardant une vidéo de tous moments où il a vécu avec Onestini ces derniers jours. “Je l’aime beaucoup, il est très joli. Je suis amoureux”, a-t-il avoué en larmes, devant le regard impatient du public et du frère de Gianmarco, Luca Onestini.

Adara Molinero très excitée sur le tournage de ‘The Discount Time’

“Il a été très difficile de prendre la décision de partir, mais j’en avais aussi besoin, Je retenais beaucoup de ne pas le toucher, de ne pas l’embrasser, tout …“A déclaré Miller. La tension entre les deux était plus qu’évidente mais la jeune fille voulait respecter le père de son fils à tout moment après la nuit de passion qu’il avait eue avec Onestini dans” GH VIP 7 “.

Le soutien de Luca Onestini

Le frère de Gianmarco était sur le plateau en écoutant très attentivement tout ce que Madrid a dit. Inévitablement, Luca Onestini avait douté de la gagnante de «GH VIP 7» pour les changements constants d’opinion qu’elle a subis tout au long de ces semaines. Mais sur le plateau, il a pu voir comment Molinero a admis qu’il était vraiment amoureux de Gianmarco: “Il m’a regardé dans les yeux et a dit qu’il l’aimait “, a expliqué Onestini.” Je vous crois “, a-t-il admis à l’ancien candidat à la réalité. “Lorsque le sentiment est sincère, tous les problèmes sont surmontés. Et si vous avez besoin de temps, Gianmarco vous attendra sûrement”, a déclaré Luca en signe de soutien au couple.

