Adara se fâche contre Maître Joao pour son intimité avec Gianmarco: “Il ne me respecte pas”

Après avoir quitté la maison de ‘The time of the discount’ pour des raisons personnelles, Adara Molinero voit chez son amie Maestro Joao certains comportements avec Gianmarco Onestini qu’elle n’approuve définitivement pas. Joao consacre des baisers et des caresses à l’italienne tout au long de la journée et avant de dormir, ils traînent en train de parler. Dans la vidéo diffusée sur Adara le dimanche 2 février, Le Maestro Joao a dit qu’il avait rêvé que Gianmarco l’avait approché pour l’embrasser cette nuit-là à la surprise du protagoniste.

Adara réagit au câlin de Joao et Gianmarco dans «Le temps de la remise»

La réaction n’a pas attendu: “Quel tissu, je n’aime rien”, furent les premiers mots d’Adara après la vidéo. Compte tenu de son amitié avec Joao et se souvenant de situations antérieures comme de son passé commun avec Pol Badía, Adara a avoué à Jorge Javier Vázquez: “Je n’aurais jamais pensé à faire ces blagues”, encore moins “avec quelqu’un qui ressent des choses pour lui ou avec Alejandro, par exemple”, a-t-il dit en se référant à l’ex-petit ami de Joao.

Adara a même soulevé cette si les comportements continuent comme ça, votre amitié avec Joao pourrait être en danger: “Vous ne me respectez pas comme un ami”. Dans sa conversation avec Jorge Javier, la madrilène a laissé entendre que si Gianmarco faisait un autre pas, Joao répondrait en revoyant son amitié. “Il a vécu ce que j’ai vécu avec Pol, je ressens ça et c’est tout, je n’aime pas ça”, a-t-il dit lorsque le présentateur lui a rappelé ses propres mots.

Dernière ligne droite de la coexistence

Il ne reste que six candidats dans la maison de Guadalix: Maestro Joao, Gianmarco Onestini, Anabel Pantoja, Kiko Jiménez, Pol Badía et Dinio. Cette semaine, ils devront à nouveau affronter les nominations dont sortiront deux expulsés. Le programme, même s’il s’agit d’une deuxième occasion pour les candidats «GH VIP 7» de résoudre leurs problèmes, continue d’obtenir chaque semaine des données d’audience importantes en tant que leaders aux heures de grande écoute.

.