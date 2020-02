Adara tombe en panne et révèle la véritable raison de la mauvaise relation d’Hugo Sierra et de sa mère Elena

L’aventure télévisée la plus compliquée de Hugo Sierra et Elena Rodríguez commence ce jeudi 20 février. Telecinco présente la nouvelle édition de «Survivors» à laquelle les deux vont participer. Les deux se retrouvent après avoir joué dans des moments de grande tension dans «GH VIP 7», un espace qu’Adara Molinero (son ex-partenaire et sa fille) a gagné. Entre eux, il y a une très mauvaise relation qui pourrait être accentuée dans les îles honduriennes où elle se développe dans l’espace. Que va-t-il se passer entre eux? Vont-ils s’éloigner pour toujours ou allons-nous vivre une approche? Adara a voulu prédire ce qui se passerait dans l’émission de téléréalité Mediaset et a raconté pour la première fois l’origine de la mauvaise relation entre eux. Il l’a fait dans ‘¡Madre mía!’, Sa nouvelle chaîne sur la plateforme vidéo du groupe de communication.

Elena Rodríguez et Hugo Sierra

Dans cette vidéo, Miller nous raconte que la tension avec sa mère a commencé “quand j’ai rencontré Hugo et décidé de venir à Palma (…) nous n’avons eu qu’un mois et demi de relation et dans un moment de folie j’ai tout quitté. “La fille explique que” ma mère depuis le début ne voulait pas que j’y aille (…) comme c’est logique et normal préféré que nous nous connaissions peu à peu comme deux personnes normales, ce qui est la meilleure chose pour une relation, je pense que maintenant (…) elle n’a pas aimé ce que j’ai fait. “Mais le vrai problème est venu quand elle est tombée enceinte:” C’était la bombe (…) et dans ma ligne de folie et comment j’ai été amorti pour avoir dit à mes parents, Je suis très mature et j’ai dit à Hugo de lui dire“.

La première grande discussion

Et oui, il y a eu le vrai problème entre Hugo Sierra et Elena. Le garçon a accepté de le faire, mais ce à quoi il ne s’attendait probablement pas, c’est la réaction énergique de sa belle-mère, comme le dit Adara: “Nous l’avons appelée, mis le haut-parleur (…) et Hugo l’a ramassé et lui a dit (…) Ma mère! Ça a commencé à rouler! Elle a pris et lui a tout dit (…) il nous a dit que nous perdions la tête, que les choses n’allaient pas comme ça. “Miller avoue que” maintenant je la comprends (…) et c’est que même si je défends que chacun a à faire dans chacun moment ce que vous ressentez, vous devez toujours aller avec votre tête (…) maintenant je comprends la posture de ma mère “, bien qu’il reconnaisse que la réaction de Sierra avait aussi sa logique et que “Imaginez qu’avec 36 ans quelqu’un vienne vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire”.

Adara Miller

A partir de ce moment, Adara explique que «les bandes ont commencé et se sont desserrées», mais ce n’est que lorsqu’elle est entrée dans «GH VIP» que tout est ressorti. “En fin de compte, il y a eu une cordialité qui s’est terminée en entrant dans” Big Brother “(…) le tiroir à merde s’est ouvert et tout ce qui n’avait pas été dit au visage l’a fait.” Une mauvaise relation qui pourrait maintenant être accentuée dans «Survivors». “Je suis au milieu … ma mère est ma mère mais Hugo est le père de mon fils. Je le respecterai toujours et que ce qui peut lui nuire le fera aussi à notre fils (…) Je suis entre un rocher et un endroit dur “, dit-il, ajoutant que l’on pouvait voir le vrai caractère de sa mère:” Elle a été très retenue pour ne pas nuire au concours mais elle est comme moi, elle a une personnalité très forte ” .

Les larmes d’Adara

Enfin, et après souhaite que les deux profitent du concours “pour parler, pour faire preuve d’empathie (…) pour se dire ce qu’ils ont ressenti à chaque instant et ce qu’ils ont pensé “, s’effondre Molinero. Il fond en larmes en se souvenant de la grande affection qu’il a reçue cette fois de ses fans.” Merci beaucoup. pour avoir fait de moi le vainqueur de ‘GH VIP 7’ (…) J’en suis très excité, merci de tout cœur (…) C’est une merveilleuse opportunité pour moi de vous envoyer mon amour et mes remerciements, merci beaucoup “, phrase dans les dernières minutes de la vidéo.

