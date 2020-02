Adara, très en colère contre la signature d’Hugo Sierra pour ‘Survivors’: “C’est ennuyeux”

De plus en plus de candidats sont confirmés pour «Survivors 2020». Ils se dévoilent progressivement dans les différents programmes de Telecinco et hier dans «Le temps de la remise» c’était au tour d’annoncer le huitième. Il s’agit de Hugo Sierra, vainqueur de «GH Revolution» et maintenant, ex-partenaire d’Adara Molinero. Dans le gala 5 de l’émission de téléréalité, certains ex-candidats sont entrés dans la maison de Guadalix pour visiter les quelques-uns qui restent ensemble pour la finale.

Adara a réagi surpris à la vidéo de Hugo Sierra dans «Le temps de la remise»

Avant ses retrouvailles avec Maestro Joao et Gianmarco, Jorge Javier Vázquez a annoncé une histoire qu’il avait rencontré pendant qu’elle grimpait dans la maison. Adara a vu la vidéo dans laquelle Hugo Sierra a confirmé sa participation à «Survivors 2020» et a remercié tous ses disciples de lui faire confiance pour cette aventure.

Très surprise de la nouvelle, Adara s’exclama: “C’est choquant!“Il y a eu peu d’occasions où Hugo a fait allusion à ce qu’il aimerait aller sur l’île. En fait, dans ‘Saturday Deluxe’ a déjà indiqué qu’il était en train de négocier sa participation au programme. Dans les réseaux sociaux, c’était un secret de polichinelle, mais il n’y avait pas de confirmation officielle. Quelque chose qu’Adara a souligné pour argumenter sa colère: “Il a été répandu sur les réseaux sociaux, et je dis: ‘Je ne pense pas que le père de mon fils ne puisse pas me le dire en premier et que je dois me renseigner sur une émission de télévision …“” Cependant, la suspicion d’Adara a finalement été satisfaite.

Une relation de plus en plus rompue

Avec cette nouvelle, un nouveau chapitre s’ouvre dans la relation entre Hugo et Adara. Les deux ont confirmé leur séparation, tandis qu’Adara a avoué sa passion pour Gianmarco. Dans les précédents galas, il a reconnu que votre relation est totalement froide: “On parle de l’enfant et c’est tout, ça empire.” Même comme ça, elle n’a pas voulu fermer la porte à une bonne compréhension et n’exclut pas d’aller défendre Hugo sur le plateau une fois qu’il a rejoint Survivors 2020», comme l’a suggéré Jorge Javier. Avant cela, “il faudrait résoudre de nombreux problèmes“, a précisé le Madrilène.

