Adele a remporté le titre de «la diva» ce Noël Regardez ses photos!

La chanteuse a choqué tout le monde avec son look de réveillon de Noël.

25 décembre 2019

Noël est un temps d'union et de fête, mais pour les artistes, c'est aussi la saison parfaite pour montrer leurs meilleurs vœux et leurs meilleures tenues.

La chanteuse Adele Il a profité de la bonne nuit pour enflammer les réseaux sociaux avec une robe en satin noir spectaculaire, et a impacté ses followers avec une perte de poids notable.

Comme toujours, le monde est malheureux, et devant les images sensationnelles de l'artiste, qui a été photographié à la fois avec un sourire et avec un "Père Noël (Père Noël)", un débat a été généré par la stigmatisation qui apparemment "nous devons être mince pour être belle. "

De même, certains ont dit que, bien que Adele Il avait l'air magnifique, il a encore plusieurs kilos à perdre.

La vérité est que nous Mui Nous la voyons incroyable et au-delà de son poids et de ses vêtements, nous aimons la sécurité et la confiance qu'elle transmet.

Joyeux Noël Adele, tu es belle femme!

