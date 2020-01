Adele et Harry Styles sont vus ensemble sur une plage des Caraïbes | INSTAGRAM

Harry Styles a clôturé l’année 2019 avec la sortie de son nouvel album avec de bonnes ventes. Aujourd’hui 2020, il semble que Harry Styles cherche à sortir avec un autre des artistes les plus vendus de la dernière décennie, ce n’est ni plus ni moins qu’Adele.

Bien qu’ils aient tenté de passer inaperçus auprès des paparazzis, Harry et Adele ont été vus ensemble sur une plage d’Anguilla, dans les Caraïbes.

On ne sait pas vraiment s’ils sont là pour le travail ou juste pour le plaisir, cependant, ce que nous savons, c’est que Harry a fait des déclarations à son sujet dans le passé parce qu’il a dit: “Je pense qu’elle montre l’exemple, est le plus grand, c’est incroyable, c’est le meilleur, donc ça devrait être le meilleur “, ici en 2017 à propos du chanteur à succès.

“Ce qui lui arrive, c’est qu’elle est quelque chose de très différent, elle est simplement bonne dans ce domaine, j’aime la façon dont elle fait tout.” On pourrait donc penser qu’elle aime aussi d’autres choses à son sujet, car la jeune chanteuse a du mal à montrer une silhouette élancée, maintenant plus attirante que jamais.

Il faut se rappeler qu’Harry a publié un audio de son ex, Camile Rowe profitant de la sortie de son nouveau single “Cherry”, avec qui il a entretenu une relation d’un an. J’aurais pu le surmonter avec Adele.

Harry et Camille datent de juillet 2017 à juillet 2018. Les premiers mois de leur romance ont assisté à un concert de Fleetwood Mac à New York ensemble, et selon une source d’un média américain, les jeunes étaient un au-dessus de la un autre et ils semblaient très à l’aise en compagnie l’un de l’autre.

On suppose que le célèbre et spécial britannique, avant de sortir avec Rowe, Styles était également lié à Taylor Swift et Kendall Jenner.

