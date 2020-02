Adele prépare un nouvel album pour septembre

Cela fait plus de quatre ans depuis le dernier album d’Adele, mais l’attente sera bientôt terminée.

La chanteuse a révélé que son prochain album est prévu pour septembre. Elle a fait l’annonce tout en célébrant le mariage de sa meilleure amie Laura Dockrill et de l’ancien membre des Maccabées Hugo White au cours du week-end.

À un moment donné pendant la fête, elle a dit aux invités de «s’attendre à mon album en septembre». Elle a également offert une sérénade aux futurs mariés avec une performance de «Rolling in the Deep», ainsi que des reprises de «Crazy in Love» de Beyoncé, «Spice Up Your Life» de Spice Girls et «Young Hearts Run Free» de Candi Staton.

Le dernier album d’Adele 25 est sorti en novembre 2015 et s’est vendu à 3,38 millions d’exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine. Lors de son 31e anniversaire en mai, elle a réfléchi à la dernière année de sa vie. “30 personnes m’ont tellement essayé, mais je le possède et je fais de mon mieux pour m’y appuyer”, a déclaré Adele, qui s’est séparée de son mari Simon Konecki après plus de 7 ans ensemble. «Bande de putains de sauvages, 30 sera un disque de batterie et de basse pour vous contrarier. Chin up hein. “

Les fans attendent patiemment la nouvelle musique du chanteur. Le mois dernier, son manager Jonathan Dickins a déclaré à Music Week que l’album arriverait cette année. “Le plus tôt sera le mieux”, a déclaré Dickins.

