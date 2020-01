Adidas Yeezy 700 V3 “Triple-Black” Surfaces Online: Premier coup d’oeil

2020 est sur le point d’être une excellente année pour les sneakers.



Kanye West a connu une année 2019 intéressante en ce qui concerne le monde de la musique. Il a abandonné Jesus Is King et a frotté d’innombrables fans dans le mauvais sens avec sa nouvelle direction religieuse. En ce qui concerne les baskets, Ye était carrément dominant. Chaque mois, West nous a frappé avec de nouveaux modèles Yeezy, ce que nous n’avons pas vu depuis très longtemps. En 2020, il semble que Kanye promette encore plus de baskets dope et nous avons hâte de voir ce qu’il propose.

Sa dernière création est la Adidas Yeezy 700 V3 qui a été lancée il y a quelques semaines dans le coloris inaugural “Azael”. West n’a jamais été du genre à s’arrêter à un seul coloris, ce qui signifie que vous pouvez être sûr que d’autres offres sont en route. Grâce à l’utilisateur Instagram @ dirtymoney823, nous avons maintenant un aperçu d’une version triple noir du 700 V3. La tige épaisse est recouverte de matériaux noirs et possède même quelques 3M près de la zone des orteils. Dans l’ensemble, c’est un modèle élégant qui sera certainement un énorme succès quand il tombera plus tard cette année.

Restez à l’écoute pour plus de détails sur ce modèle car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour.

