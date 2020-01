Adidas Yeezy Boost 350 V2 sortie dans les coloris “Sulphur” & “Marsh”: Premier aperçu

Plus de Yeezys jaunes en préparation.



Kanye West et Adidas auraient entamé la nouvelle année avec neuf Yeezy Boost 350 V2 différentes dans la cachette, et il semble qu’il y aura beaucoup plus que cela quand tout sera dit et fait. En plus de la “Earth” Adidas Yeezy Boost 350 V2 et des coloris tels que “Flax” et Linen “, la source de baskets Yeezy Mafia rapporte qu’il y a aussi des itérations” Marsh “et” Sulphur “dans les travaux.

Les images officielles des deux coloris n’ont pas encore été révélées, mais vous pouvez avoir une bonne idée de ce à quoi vous attendre du premier aperçu ci-dessous.

Selon Yeezy Mafia, les deux Yeezy Boost 350 V2 “Marsh” et “Sulphur” sont équipés d’un apprêt “jaune grès”, qui ressemble beaucoup aux schémas de couleurs “lin et lin” susmentionnés. Les “marais” le style comprend une semelle intercalaire jaune assortie, une semelle intérieure marron et une semelle extérieure grise, tandis que le coloris “Sulphur” opte pour une semelle extérieure en gomme sous la semelle intermédiaire jaune.

Les deux coups de pied sont également mis en évidence par la bande semi-translucide familière qui traverse la tige en tricot. Le coloris “Marsh” n’a pas de tirette sur le talon, mais à part cela, il semble que ces baskets sont très similaires dans le style.

Une date de sortie n’a pas encore été annoncée par des rumeurs suggérant que les coups de pied seront lancés au printemps. Restez à l’écoute pour plus d’images et cliquez ici pour prévisualiser le coloris “Tailgate” à venir.

.